قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين لجنة المتاحف بالقصر العيني: نجيب محفوظ كان طبيب الملك وعاش بسيطاً
بعد عيد الأضحى.. 5 أيام إجازة رسمية الشهر المقبل
قبل نهائي دوري الأبطال.. محمد النني يوجه رسالة حماسية لجماهير أرسنال
الحكومة تحسم الجدل حول قانون الأسرة: المشروع لم يُسحب.. والبرلمان يتولى مناقشته
ثابت بدون تغيير.. 6775 جنيها آخر سعر للذهب في تعاملات العيد
4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري
أحمد ياسر ريان يحصد لقب هداف بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 2026
فرج عامر: إيرادات الزمالك مليار و785مليون جنيه لا تكفي لتغطية المصروفات
تريزيجيه الثالث..تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري 2025-2026
الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات في إيران
تسريبات تكشف التصميم النهائي لهاتف Samsung Galaxy Z Fold 8
الثانوية العامة 2026 تحت قبة البرلمان.. تحركات لمواجهة الغش الإلكتروني ودعم الطلاب نفسيًا قبل الامتحانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندري والبنك الأهلي يقتسمان نقاط مباراتهما في ختام الدوري

الاتحاد السكندري والبنك الأهلي
الاتحاد السكندري والبنك الأهلي
حمزة شعيب

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مواجهة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من مرحلة البقاء في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث افتتح فادي فريد التسجيل لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 28، قبل أن ينجح أحمد ياسر ريان في إدراك التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 33.

وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد أحمد عاطف التقدم لزعيم الثغر بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتفوق الاتحاد بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، تمكن أمير مدحت من تسجيل هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 63، ليحصل كل فريق على نقطة في ختام مشوارهما بالمسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 36 نقطة ليُنهي الموسم في المركز العاشر، بينما وصل البنك الأهلي إلى 48 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب مرحلة البقاء بالدوري المصري الممتاز.

البنك الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

زينة

بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

خالد طلعت

الإيقاف والإنجاز.. مقارنة بين الزمالك والإسماعيلي تثير الجدل في مصر

ميدفيديف

تصعيد غير مسبوق.. روسيا تهدد أوروبا: النوم الهادئ انتهى

ترشيحاتنا

المتهمتين

خلافات العمل.. الداخلية تضبط فنانة استعراضية وزميلتها في واقعة مشاجرة الفندق بجنوب سيناء

إسعاف

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة زفة وتوك توك بمدخل بني رافع بمنفلوط

المتهم

حبس سائق بتهمة سرقة حقيبة ومحاولة خطف طفل في عين شمس

بالصور

حظك اليوم السبت 30 مايو 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت 30 مايو 2026
حظك اليوم السبت 30 مايو 2026
حظك اليوم السبت 30 مايو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. طاقة قوية وفرص جديدة في انتظارك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. استقرار مهني وراحة عاطفية

برج الثور حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. استقرار مهني وراحة عاطفية
برج الثور حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. استقرار مهني وراحة عاطفية
برج الثور حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. استقرار مهني وراحة عاطفية

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. أفكار جديدة وتطورات إيجابية

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. أفكار جديدة وتطورات إيجابية
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. أفكار جديدة وتطورات إيجابية
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 مايو 2026.. أفكار جديدة وتطورات إيجابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد