الاتحاد السكندري والبنك الأهلي يقتسمان نقاط مباراتهما في ختام الدوري

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مواجهة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من مرحلة البقاء في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث افتتح فادي فريد التسجيل لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 28، قبل أن ينجح أحمد ياسر ريان في إدراك التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 33.

وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد أحمد عاطف التقدم لزعيم الثغر بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتفوق الاتحاد بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، تمكن أمير مدحت من تسجيل هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 63، ليحصل كل فريق على نقطة في ختام مشوارهما بالمسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 36 نقطة ليُنهي الموسم في المركز العاشر، بينما وصل البنك الأهلي إلى 48 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب مرحلة البقاء بالدوري المصري الممتاز.