هاني أبو ريدة: المنتخب قادر على المنافسة وتقديم صورة مشرفة عن مصر في المونديال

كتب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن منتخب مصر وتوقعاته لمشواره في كأس العالم 2026.

وأكد هاني أبو ريدة، أن “المنتخب قادر على المنافسة، وتقديم صورة مشرفة عن مصر في المونديال”.

وأضاف: "لدينا ثقة تامة في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين، والمرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التركيز والاجتهاد".

واختتم منشوره: "منتخب مصر قادر على المنافسة وتقديم صورة مشرفة للكرة المصرية على المستوى العالمي".

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراة ودية ثانية قبل انطلاق كأس العالم ضد منتخب البرازيل مقرر لها يوم 7 يونيو المقبل.