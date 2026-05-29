دفعة معنوية.. ماذا قال أبوريدة والعميد قبل السفر لـ المونديال؟

أثنى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، على أداء اللاعبين والجهاز الفني، متوجهًا بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة على حرصه على لقاء اللاعبين قبل خوض كأس العالم، مؤكدًا أن ذلك يمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق.

وجاء ذلك قبل مغادرة بعثة منتخب مصر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية غدًا السبت، لملاقاة البرازيل في المباراة الودية الأخيرة قبل المشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

وعبر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، عن سعادته بتواجد الوزير مع اللاعبين قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن كونه لاعب منتخب سابق وبطل عالم في كرة اليد يجعله أكثر شعورًا ودعمًا للاعبين.

ويُقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسط طموحات كبيرة من الجماهير المصرية بتحقيق نتائج مميزة وبلوغ الأدوار الإقصائية من البطولة.

وتوج منتخب مصر بلقب كأس العاصمة الجديدة، عقب فوزه على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى زيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، ليقود منتخب مصر لتحقيق الانتصار، كما دوّن أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة خلال ظهوره الأول مع المنتخب الوطني.

وشهد اللقاء أداءً متوازنًا بين المنتخبين، مع تبادل السيطرة والمحاولات الهجومية، إلا أن المنتخب المصري نجح في استغلال إحدى الفرص لحسم المباراة لصالحه، وسط حرص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تجربة عدد من اللاعبين والاطمئنان على جاهزية العناصر المختلفة قبل المونديال.

وتأتي مواجهة روسيا ضمن أبرز محطات إعداد منتخب مصر قبل كأس العالم 2026، حيث تُعد البروفة قبل الأخيرة للفراعنة، قبل ختام البرنامج الودي بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب البرازيل يوم 7 يونيو المقبل.