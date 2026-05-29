"مش بنظلم حد".. 8 تصريحات نارية لـ العميد بعد ودية روسيا

كشف حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني كواليس إستبعاد مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي من القائمة الأولية المشاركة في كأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر الوطني الفوز على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 65، بعدما استغل فرصة مميزة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك، ليقود الفراعنة للتتويج بالبطولة وسط فرحة جماهيرية كبيرة.

وشهدت المباراة تألق مصطفى زيكو الذي نجح في تسجيل أول أهدافه الدولية بقميص منتخب مصر خلال ظهوره الأول مع الفراعنة، ليخطف الأنظار ويمنح الجهاز الفني دفعة قوية قبل انطلاق المونديال.

وقال المدير الفني لـ منتخب مصر: إستبعاد مصطفى محمد؟ لا أحد يناقش المدرب الأجنبي عن أسباب ضم اللاعبين، وهناك لاعبون كبار في العالم تم إستبعادهم وتسير الأمور بشكل عادي.

وأضاف اعتدنا في مصر أن المدرب الأجنبي عندما يستبعد لاعبا نقول إنها فكر ورؤية المدرب، إذا اعتبروني أجنبيا.

وعن المباراة الودية قال: سعيد بدعم الجميع لمنتخب مصر، واجهنا منتخب روسيا القوي الذي يمتلك أفكار تم تنفيذها في أرض الملعب، والمباراة لا تقل عن مواجهتي إسبانيا والسعودية".

واصل العميد: كانت مباراة صعبة وتجربة المنتخب استفاد بها، ولماذا نقلل من مجهودنا، بالعكس حققنا المطلوب باستعداد قوي.

وتابع حسام حسن: هناك مدرب أجنبي اعتمد على محمد عبد المنعم في المنتخب المصري، وفي النهاية أصبح هو اللاعب الوحيد الذي استفدنا به منه.

وأضاف: ضممت لاعبين لم يكن الناس يعرفون أسماءهم ومن بعدها انضموا لأندية كبيرة، وهناك لاعبون عادوا من أزمات وإصابات وشاركوا معي واستعادوا مستواهم مثل أحمد فتوح.

وأردف: إسلام عيسى ضممته للنادي المصري من النصر، وكان من أفضل اللاعبين في المنتخب عند انضمامه، وافتقده رفقة محمد حمدي.

وشدد: لا أهتم بإسم اللاعب أو نادي، قراري فني بالتشاور مع الجهاز الفني، وعلى مر التاريخ لا نجامل أحدا سواء أنا أو إبراهيم حسن.

