الغندور: فوز مهم لمنتخب مصر.. والبرازيل الاختبار الحقيقي

وجه خالد الغندور لاعب الزمالك السابق رسالة إلى ، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على منتخب روسيا بهدف نظيف.

وقال الغندور عبر فيديو بثه بحسابه الشخصي فيس بوك: "مبروك لمنتخب مصر الفوز على المنتخب الروسي، دا تاني فوز في تاريخنا، سبق وواجهنا المنتخب مباراتين والاتنين كانوا مباريات ودية".



وأضاف:"منتخب روسيا منتخب مستبعد من المباريات والمشاركات الودية بسبب الحرب على أوكرنيا وبعيد من ست سنين، وعنده بعض اللاعبين المميزين وكان غايب منهم 6 أو 5 لاعبين أساسيين عن المباراة، يعني بيصعنوا فرقة جديدة بس يحسب أن دا أول فوز لينا من 91، والنهاردة كسبنا بهدف الوافد الجديد مصطفي زيكو، وعندنا مباراة مع منتخب البرازيل نقدر نقيم بيها مستوانا الحقيقي".