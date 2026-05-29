مدرب روسيا: النسخة الحالية لمنتخب مصر أقوى من كأس العالم 2018

تحدث فاليري كاربين المدير الفني لمنتخب منتخب روسيا، عن خسارة فريقه أمام منتخب مصر بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

تعليق على مستقبل سافونوف

وخلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، تطرق كاربين للحديث عن الحارس الروسي ماتفي سافونوف، وإمكانية حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، قائلاً إن المستقبل لا يزال غير واضح بالنسبة للاعب، خاصة في ظل العقوبات المفروضة على الكرة الروسية.

وأوضح المدرب الروسي أنه لا يستطيع التنبؤ بما قد يحدث خلال الفترة المقبلة، أو مدى تأثير تلك العقوبات على فرص الحارس في المنافسة على الجوائز الفردية الكبرى.

دفاع مصر سبب معاناة روسيا

ورد كاربين على سؤال حول أسباب عدم تشكيل المنتخب الروسي خطورة هجومية كبيرة خلال اللقاء، وما إذا كان ذلك يرجع لقوة دفاع المنتخب المصري أم لضعف الهجوم الروسي.

وأكد المدير الفني لروسيا أن منتخب مصر قدم أداءً دفاعيًا قويًا للغاية، مشيرًا إلى أن لاعبيه واجهوا صعوبات واضحة في اختراق الخط الخلفي للفراعنة طوال المباراة.

وفي الوقت نفسه، شدد كاربين على أن المنتخب الروسي يمتلك عناصر هجومية جيدة، موضحًا أن فريقه قدم مباراة جيدة بشكل عام رغم الخسارة.

مقارنة بين مصر 2018 ومصر الحالية

كما أبدى كاربين إعجابه بالتطور الكبير الذي شهده المنتخب المصري خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن النسخة الحالية من منتخب مصر أقوى من الفريق الذي شارك في كأس العالم 2018 بروسيا.

وأشار إلى أن المنتخب الروسي قام بتغيير معظم عناصره منذ ذلك الوقت، بينما نجح المنتخب المصري في التطور والحفاظ على قوته الفنية.

موقفه من مشوار مصر بالمونديال

واختتم المدرب الروسي تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يعرف المنتخبات المنافسة لمصر في مجموعتها بكأس العالم، لذلك لا يستطيع توقع مدى قدرة الفراعنة على التقدم في البطولة العالمية المقبلة