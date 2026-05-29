مختار جمعة عن إغلاق علمانيون: أنفقوا أموالهم ضد شرع الله فكانت الحسرة

علق مختار جمعه وزير الأوقاف السابق علي إعلان حركة علمانيون وقف نشاطها بعد ١٥ سنة بسبب ازمة مالية وتعثر سداد ايجار المقر.

وكتب جمعة عبر حسابه الشخصي فيس بوك :"كل من يعمل ضد شرعة الله عز وجل ينفق أمواله على محاربة دين الله ثم يكون ذلك عليهم حسرة وعاقبة أمرهم خسرا.



وكان أعلن أحمد سامر، مؤسس حركة "علمانيون"، توقف نشاط الحركة الثقافية بعد مسيرة استمرت 15 عامًا، شهدت تنظيم أكثر من 860 فعالية متنوعة بين الصالون الثقافي، النادي الأدبي، عروض السينما، ونادي الكتاب، وذلك نتيجة أزمة مالية حادة ومتراكمة خلال الأشهر الماضية.