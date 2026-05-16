رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل تجوز الأضحية بالطيور؟.. محمد مختار جمعة يرد ويحسم الجدل

شيماء جمال

أعاد الجدل المتداول بشأن جواز الأضحية بالطيور طرح تساؤلات عديدة بين المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ليخرج الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، ليحسم هذا الجدل ويوضح الحكم الشرعي في هذه المسألة.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن الرأى الذى يجيز الأضحية بالطيور يفتقر إلى الدليل الشرعى ولا يعتد به فى المذاهب الفقهية المعتمدة.

ووصف ما يتم تداوله فى هذا الشأن بأنه خروج عن إجماع الفقهاء.

وبين أن الأضحية شعيرة إيمانية مرتبطة بأيام ذى الحجة المباركة، ولها ضوابط واضحة استقرت عليها الأمة.

وأوضح أن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهى (الإبل، والبقر، والغنم)، مستشهدًا بسنة النبى صلى الله عليه وسلم الذى ضحى بكبشين أملحين أقرنين.

وأكد أن الأضحية بالطيور لا تجزئ شرعًا، وأن أى رأى يخالف ذلك هو رأى شاذ لا يعول عليه فى الفتوى.

وردًا على الاستدلالات التى يسوقها البعض، قال مختار جمعة: هناك خلط يقع فيه الكثيرون بين الأحكام الشرعية وبين الدعابة أو العرف الشعبى، مبينا أن ما ورد فى بعض الكتب أو ما قد يصدر عن بعض الصالحين قديمًا من إشارة للأضحية بالطيور، كان يأتى على سبيل التفكّه والمزاح.

وشدد على أن: «الحكم الشرعى شيء، وما يتداوله الناس فى مجال المزاح أو المداعبة شيء آخر تمامًا، ولا يمكن تحويل دعابة عابرة إلى علم أو دليل شرعى يُنقل عن العلماء».

وذكر أن الأضحية لها شروط وضوابط شرعية صارمة، ودعا المسلمين إلى الالتزام بما أقره جمهور الفقهاء والمذاهب المعتمدة، حفاظًا على قدسية الشعيرة وبعداً عن الآراء التى تثير البلبلة فى المجتمع دون سند من كتاب أو سنة.

الإيمان بالله واليوم الآخر.. كيف يمنح الإنسان الطمأنينة والاستقرار؟

