قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي: الاعتماد على الوقود الأحفوري يفاقم الأزمات ويهدد أهداف التنمية المستدامة
ثروت سويلم: سنعاني من هبوط الأندية الشعبية.. والإسماعيلي استفاد الموسم الماضي
أول صور ترصد انتظام لجان امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس اليوم
40 جنيها خسائر أسبوعية.. الجنيه الذهب يتراجع إلى 54.92 ألف جنيه
الزمالك واتحاد العاصمة.. صمود جزائري أمام مصر في البطولات القارية
ثروت سويلم يحسم الجدل: لا يوجد أي اتجاه لدمج الإسماعيلي وجماهير النادي ترفض الفكرة
بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة
الكاف يفرض قبضة حديدية على نهائى الكونفدرالية.. تعليمات صارمة قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
وزير المالية: الذكاء الاصطناعي يعزز تطوير العمل داخل الوزارة
اختطاف عشرات التلاميذ في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا
سنة نبوية لا تنساها.. آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي قبل عيد الأضحى 2026
لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الهدية؟.. الأزهر للفتوى يجيب

هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الهدية؟
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الهدية؟
شيماء جمال

هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الهدية؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية كأجرة؟

وقال الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك،إنه لا يجوز إعطاء الجزار أو الذ.ابح جلد الأضحية أو شيئا منها كأجْرَةٍ على الذ.بح؛ لما روي في الصحيح عن علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَن يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَن يَقْسِم بُدْنَهُ كُلَّهَا، لَحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا شيئا». [أخرجه البخاري.

حكم إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الهدية أو لفقره
وتابعت: فإن أعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الهدية، أو لفقره؛ فلا بأس، بل هو أولى؛ لأنه باشرها وثاقت نفسه إليها.

هل يجوز الاقتراض من أجل شراء أضحية

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين حول حكم أخذ قرض من أجل شراء الأضحية، رغم عدم القدرة المالية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأضحية مشروعة في حق المستطيع فقط، مؤكدًا أن غير القادر لا يُكلَّف بها، استنادًا لقوله- تعالى-: «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها».

وأشار إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يُدخل نفسه في ديون من أجل الأضحية، خاصة إذا كان القرض سيُرهقه ماليًا، لافتًا إلى أنه حتى في حالة القرض الحسن بدون فوائد، يُفضل عدم تحميل النفس ما لا تطيق.

وأكد أن الأمر يزداد خطورة إذا كان القرض بفائدة، مشددا على أن ذلك لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يقع في معاملة مالية محرمة من أجل عبادة غير واجبة عليه.

وأكد أنه يمكن إدخال السرور على الفقراء بوسائل أخرى دون اللجوء إلى الأضحية، مثل توزيع الطعام أو المساعدات البسيطة، مشيرًا إلى أن الهدف هو إدخال البهجة وليس المشقة على النفس.

ولفت إلى أن الاستدانة قد تُعرض الإنسان لأزمات مالية لاحقة، وهو ما يجعله يندم، لذلك فالأولى أن يلتزم الإنسان بحدود استطاعته دون تكلف أو ضغط.

الأضحية الجزار الهدية جلد الأضحية هل يجوز الاقتراض من أجل شراء أضحية إعطاء الجزار من الأضحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود حجازي وطليقته رنا طارق

الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي

الشقيقتين

من خلافات النفقة إلى قفص الجنايات.. القصة الكاملة لسجن ابنتين 3 سنوات في قضية تزوير بـ أسيوط

أمريكا

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

محمود حجازي و طليقته رنا طارق

تزوير رسمي .. محمود حجازي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمته مع طليقته

إمام عاشور

شوبير يكشف موقف إمام عاشور من التجديد مع الأهلي

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي

خطوات سهلة من بيتك.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي

خوان بيزيرا

أمير هشام يكشف تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة.. ومفاجأة بشأن بيزيرا

ترشيحاتنا

المضبوطات

جمارك السلوم تحبط تهريب أدوية بـ19.612 مليون جنيه.. وهذه عقوبة الجريمة

مخلفات زراعية

تشجيعا للمشروعات الخضراء.. حوافز خاصة لإدارة المخلفات الزراعية طبقا للقانون

محمد أبو العلا

العربي الناصري : ما يحدث في غزة “نكبة مستمرة” وجريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني

بالصور

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل.. النعناع والبقدونس الأبرز

مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل
مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل
مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد