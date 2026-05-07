قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل
بطولات وشهامة الأهالي.. رجال المطافىء خلال إخماد وتبريد مصنع للقطن بالمحلة.. صور
تقليل الأسمدة الكيماوية وزيادة الإنتاج النظيف.. الزراعة تتحرك نحو المستقبل الأخضر
قوات الإنقاذ النهري بالغربية تنتشل جثمان شاب غرق في ترعة السنطة والأمن يحقق
ندوة حول مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن السحاب بمجمع البحوث الإسلامية
بحثا تطورات الأوضاع بالمنطقة.. قطر تجدّد دعمها للإمارات في مواجهة التهديدات الإرهابية
صادراتنا من الملابس الجاهزة تقفز 10% لتصل إلى 862 مليون دولار في الربع الأول 2026
خطورة الإفراط في استخدام المكملات الغذائية دون إشراف طبي.. خبير يوضح
باكستان ترحب باحتمالية التوقيع على اتفاق بين أمريكا وإيران
خبير لوائح يكشف مفاجأة بشأن طلب الحكام الأجانب بالدوري
تداول فيديو لرقص وزغاريت وأغاني بمدرسة في دمياط.. والأهالي يعلقون: "الطلبة مضغوطين"
وزير الصحة: تطبيق «التأمين الصحي الشامل» في المنيا اختبار حقيقي ونموذج يُحتذى به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

طلاب النقل بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى

طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون اليوم امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى
طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون اليوم امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى
شيماء جمال

يختتم طلاب الصف الأول الثانوى القسم العلمى بالأزهر اليوم الخميس، امتحاناتهم للفصل الدراسى الثانى بمواد البرمجة والذكاء الاصطناعى والعلوم المتكاملة، بينما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى القسم الأدبى الامتحان فى مواد البرمجة والذكاء الاصطناعى والفرنساوى، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى الامتحانات فى البلاغة والإنشاء والكمبييوتر وتكنولوجيا المعلومات (خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط)، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم الأدبى الامتحانات فى مواد الأدب والنصوص والمطالعة والإنشاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ( خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة فقط).

كما يختتم طلاب الصف الثالث الابتدائى الامتحانات فى مواد اللغة الانجليزية والمستوى الرفيع ( للمعاهد النموذجية - الخاصة)، فيما يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى امتحاناتهم فى مواد الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المحظورات داخل لجان النقل

- يحظر على جميع العاملين باللجنة أيا كانت صفتهم حيازة أية أجهزة محمولة أو سماعات بلوتوث أثناء انعقاد اللجنة حتى وإن كانت مغلقة، ويسري ذلك أيضًا داخل لجان السجون ولجنة المستشفى.

- يحظر على الطلاب اصطحاب التليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التي تستخدم لهذه الأجهزة أو كتب أو أوراق تخص المادة في اللجنة، ومسئول أمن اللجنة والملاحظين يؤكد من عدم وجود أي من هذه المحظورات ويتحملون مسئولية قانونية حال وجود أو استخدام أي من هذه الأجهزة أثناء انعقاد اللجنة لو كانت مغلقة

- يحظر عودة الطالب المريض الذي اضطر مرضه خروجه من اللجنة إلى المستشفى وطلب العودة إلى لجنته مرة ثانية في نفسها.

- يحظر عدم كتابة تقرير عن الطالب الذي أصيب بإعياء شديد داخل اللجنة وتم استدعاء الطبيب لعلاجه، وعلى الطبيب أن يكتب تقريرا يبين حالة الطالب الصحية.

-  يحظر إجبار الطالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء وقت امتحان المادة حتى وإن كان الطالب منفردًا باللجنة، كما يحظر سحب ورقة إجابة الطالب حال ضبطه بالغش مع تحرير المحضر اللازم لذلك، مع تمكين الطالب من استكمال الامتحان.

- يحظر خروج الطالب قبل نصف الوقت إلا في حال خروجه بالإسعاف لسوء حالته الصحية، ويشترط قبل خروجه سحب ورقة الإجابة وترسل إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير أو إثبات حالة مدون به رقم الإسعاف وتاريخ دخوله وخروجه من اللجنة.

- يحظر على أي ملاحظ استكمال بيانات أي طالب بخط يده.

- يحظر على الطلاب الإجابة بقلم مخالف للقلم الأزرق الجاف.

- يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة تفتيش الطالبات في الطرقات أو على باب المعهد أمام المارة أو أي من المنتدبين الرجال ويقتصر ذلك على من يكلفه رئيس اللجنة من الأعضاء المنتدبات أو إحدى وكلاء اللجنة إن وجد.

- يحظر قيام أي أحد مهما كانت مسئوليته سحب كراسة إجابة الطالب أثناء عقد الامتحان لأي سبب من الأسباب.

- يحظر على رئيس اللجنة تمكين الطالب من دخول اللجنة بعد مرور خمس عشرة دقيقة من زمن اللجنة.

طلاب النقل الأزهر الثانوى الثانوية طلاب علمى طلاب أدبي البرمجة الذكاء الاصطناعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

الدولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار.. وهذه قيمته في بنك مصر

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

ميلانيا وترامب

سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

الخطيب

مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية

الصلاة الجهرية

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. اعرف الحكم الشرعي

ترشيحاتنا

خناقة أمام مشرحة مستشفى المحلة العام

وفاة شاب تشعل خناقة بين أفراد أسرته إثر خلاف على دفنه بالغربية والأمن يتدخل | فيديو وصور

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 186 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

هدير عاطف

تأجيل استئناف هدير عاطف على حكم سجنها 5 سنوات

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد