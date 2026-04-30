القائم بعمل وكيل الأزهر يتفقد امتحانات النقل بأسوان .. صور

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، لجنتي معهد فتيات أسوان الثانوي ومعهد فتيات أسوان النموذجي، لمتابعة سير امتحانات النقل الثانوي، ورافقه الدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، وذلك في أولى الجولات التفقدية التي يقوم بها فضيلته في إطار المتابعة الميدانية لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.



وأجرى الشيخ أيمن عبد الغني، حوارًا مع الطلاب والطالبات داخل اللجان، استمع خلاله إلى آرائهن حول مستوى الامتحانات ومدى وضوح الأسئلة، موجهًا لهم كلمات تحفيزية دعا فيها إلى الاجتهاد والثقة بالنفس، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يضع أبناءه الطلاب في مقدمة أولوياته، ويعول عليهم في نشر منهجه الوسطي، ويحرص على توفير كل ما يدعم تفوقهم العلمي والتربوي.

عمل مخلص لخدمة رسالة الأزهر

كما التقى بالعاملين بمنطقة أسوان الأزهرية، مقدرا جهودهم في متابعة العملية التعليمية والامتحانية، وما يبذلونه من عمل مخلص لخدمة رسالة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يتحقق بروح الفريق والتعاون والإخلاص في أداء الواجب.

وافتتح الشيخ أيمن عبدالغني، روضة معهد أسوان الابتدائي النموذجي، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بمرحلة رياض الأطفال، وحرصه على توفير بيئة تعليمية وتربوية متطورة تسهم في بناء شخصية النشء منذ المراحل الأولى.

وأكد أن مرحلة رياض الأطفال تمثل الأساس الحقيقي لبناء الأجيال، وأن الأزهر الشريف يوليها اهتمامًا كبيرًا في إطار خطته لتطوير العملية التعليمية، وغرس القيم الأخلاقية والوطنية لدى الأطفال منذ الصغر.