القائم بأعمال وكيل الأزهر يشارك في مبادرة «دكان الفرحة» لصندوق تحيا مصر.. صور

شارك الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، في إطلاق مبادرة «دكان الفرحة» ضمن مبادرات صندوق تحيا مصر بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات، الذي يشرف عليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لرعاية الطلاب وأفراد الخدمات المعاونة بجامعة الأزهر، بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة سحر نصر، الأمين مستشار شيخ الأزهر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، ولفيف من قيادات الأزهر.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، أن مبادرة «دكان الفرحة» تمثل نموذجًا مضيئًا للتكافل المجتمعي الذي يدعو إليه الإسلام، وتجسيدًا عمليًا لرسالة الأزهر الشريف في رعاية أبنائه والوقوف إلى جانبهم، لا سيما الطلاب وأفراد الخدمات المعاونة، مبينا أن هذه المبادرات تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، وتعزز روح الانتماء، وترسخ قيم الرحمة والتراحم بين أفراد المجتمع، بما ينعكس إيجابًا على البيئة التعليمية داخل الجامعة.

وأضاف فضيلته أن الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، يولي اهتمامًا بالغًا بتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية، من خلال بيت الزكاة والصدقات وشراكاته الفاعلة مع مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها صندوق تحيا مصر، مؤكدًا أن دعم الفئات الأولى بالرعاية هو واجب وطني وإنساني، وأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لبناء مجتمع قوي ومتماسك، قادر على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل.

وتضمنت مبادرة «دكان الفرحة» تجهيز 20 عروسا وتوزيع 80 ألف قطعة ملابس

لعدد 15 ألف طالب وطالبة و 2000 عامل من الخدمات المعاونة، فضلا عن مساعدات غذائية، بالإضافة إلى 35 كرسي متحرك لذوي الهمم.