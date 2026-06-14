اقتصادية النواب تناقش أزمة ماكينات الصراف الآلي الاثنين المقبل

تشهد اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، الاثنين المقبل، مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والعربية المهمة، في مقدمتها جاهزية البنوك لتوفير السيولة النقدية عبر ماكينات الصراف الآلي خلال فترات الذروة والأعياد، إلى جانب مستقبل العلاقات المصرية العراقية في ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة ببغداد.

كما تناقش اللجنة طلبات إحاطة حول مدى جاهزية البنوك لتغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM) خلال فترات الذروة والأعياد، والنقص الحاد بها في الأقاليم.



و يناقش اجتماع لجنة الشئون العربية: ملف العلاقات الثنائية المصرية العراقية، والفرص والتحديات المشتركة تزامناً مع تولي رئيس وزراء جديد للحكومة العراقية (السيد علي الزيدي).