قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تهدد طهران: ترامب قد يطلق القوة العسكرية الكاملة إذا فشلت مفاوضات الاتفاق
مدرب الأهلي الجديد يقترب.. وشوبير ينفي الشائعات حول الراتب
قبل الخروج من المنزل.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا وتحذر من الرطوبة العالية
سعر الريال السعودي اليوم 10 يونيو 2026 في البنوك المصرية
هل سيدنا الخضر نبيا أم وليا؟.. خالد الجندي يحسم الجدل
5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن
وزير الخارجية: نعمل ليلاً ونهاراً للتوصل لاتفاق وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران
آخر ما قاله الراحل عبدالعزيز مخيون عن تجسيده شخصية موسيقار الأجيال في 5 أعمال
المتر بـ 285 ألف جنيه.. مزاد العبور الجديدة يحقق 60 مليون جنيه في ساعات
النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام
أوجستي يعلن قائمة منتخب السلة لتصفيات النافذة الثالثة لكأس العالم 2027
وكيل دينية النواب: الإنجازات الاقتصادية بعد 30 يونيو تؤكد نجاح مسار الإصلاح والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيل جيتس يدلي بشهادته أمام مجلس النواب الامريكى بشأن علاقته بإبستين

بيل جيتس
بيل جيتس
أ ش أ

يمثل بيل جيتس الملياردير الأمريكي الشهير ومؤسس شركة "ميكروسوفت"، اليوم/الاربعاء/، أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أنشطة الملياردير الراحل جيفري إبستين وشبكة علاقاته، وذلك للإدلاء بشهادة مغلقة بشأن طبيعة صلته بإبستين خلال السنوات الماضية.

وقال جيتس للصحفيين لدى وصوله إلى مبنى الكونجرس إنه حضر طوعاً للإدلاء بشهادته، معرباً عن أمله في أن تسهم إفادته في دعم جهود اللجنة الرامية إلى تحقيق العدالة لضحايا إبستين، بحسب تقرير لشبكة "سى بى إس" الامريكية.

وأضاف: "أنا سعيد بوجودي هنا طوعاً للإدلاء بالشهادة، وآمل أن تكون شهادتي مفيدة لعمل اللجنة في سعيها لتحقيق العدالة للضحايا"، قبل أن يتوجه إلى جلسة الاستماع المغلقة دون الإدلاء بمزيد من التصريحات.

وتأتي الشهادة في أعقاب تدقيق متزايد في العلاقة التي ربطت جيتس بإبستين، والتي أثارت جدلاً داخل مؤسسة جيتس الخيرية خلال السنوات الأخيرة. وكان جيتس قد أقر في وقت سابق بأن علاقته بإبستين استمرت بين عامي 2011 و2014، وقدم اعتذاراً لموظفي مؤسسته في فبراير الماضي بسبب تلك الصلة.

وأكد متحدث باسم جيتس في وقت سابق أن رجل الأعمال الأمريكي "يرحب بفرصة المثول أمام اللجنة"، مشدداً على أنه "لم يشهد أو يشارك في أي من الأنشطة غير القانونية التي ارتبطت بإبستين"، وأنه مستعد للإجابة عن أسئلة المحققين.

ويتناول التحقيق أيضاً مزاعم وردت في رسائل إلكترونية أرسلها إبستين إلى نفسه عام 2013 تضمنت ادعاءات غير موثقة بشأن حياة جيتس الشخصية. وقد نفى ممثلو جيتس هذه المزاعم بشكل قاطع، ووصفوها بأنها "سخيفة وكاذبة تماماً".

كما أظهرت رسائل نصية تعود إلى عام 2017 أن إبستين سعى إلى طرح مشروع خيري استثماري على جيتس عبر أحد مستشاريه، إلا أن المشروع لم يرَ النور.

ويعد جيتس أحدث شخصية بارزة تستدعيها اللجنة البرلمانية في إطار تحقيقاتها الموسعة بشأن إبستين وشبكة علاقاته، بعد استجواب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال الأمريكيين خلال الأشهر الماضية.

وكان إبستين قد أُدين سابقاً في قضايا تتعلق بالاستغلال الجنسي والاتجار بالفتيات القاصرات، قبل أن يُعثر عليه متوفياً داخل محبسه عام 2019 في قضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها.

بيل جيتس ميكروسوفت مجلس النواب الأمريكي جيفري إبستين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

عبد العزيز مخيون

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

ترشيحاتنا

ميتسوبيشي إيكليبس سبورتباك 2027

عودة أسطورة ميتسوبيشي.. إيكليبس سبورتباك 2027 سيارة كهربائية بالكامل

هواتف الألعاب Win

لمحبي الألعاب.. إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق ببطارية وقدرة شحن جبارة

هواتف اوبو

بمواصفات لم يسبق لها مثيل.. أحدث هواتف أوبو في الأسواق

بالصور

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة

فى اليوم العالمى.. طريقة عمل آيس كريم الفراولة بشمع عسل النحل

طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..
طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..
طريقة عمل ايس كريم الفراولة بشمع عسل النحل..

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟

مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟

فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في "١٠٠ حلفان" بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى

سرقة مسجد بقنا

تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد