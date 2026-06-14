نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.. رد مزلزل من بيونج يانج على أمريكا

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أن امتلاكها للأسلحة النووية يمثل خيارًا استراتيجيًا "نهائيًا وغير قابل للتراجع"، معتبرة أن أي مساعٍ أمريكية أو دولية لإحياء ملف نزع سلاحها النووي لن تحقق أي نتائج.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون تعزيز ما وصفه بـ"التهديدات النووية" ضد بيونج يانج عبر المناورات العسكرية المشتركة وآليات التعاون الدفاعي، بينما يطالبونها في الوقت ذاته بالتخلي عن قدراتها النووية.

وأضاف أن الحديث عن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية في ظل السياسات الحالية لواشنطن "يفتقر إلى الواقعية"، مؤكدًا أن هذه القضية "حُسمت بشكل نهائي ولا رجعة فيها".

واتهمت بيونج يانج الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بتصعيد التوترات النووية في المنطقة، منتقدة ما اعتبرته محاولات لفرض سياسات وإجراءات غير مشروعة على الدول ذات السيادة.

وشددت الخارجية الكورية الشمالية على أن برنامجها النووي يهدف إلى ردع التهديدات الخارجية وحماية الأمن القومي، مؤكدة استمرار العمل على تطوير القدرات العسكرية والتقنية لمواجهة ما وصفته بـ"التهديدات المتزايدة".

ويأتي ذلك بعد أيام من محادثات أمريكية - كورية جنوبية عُقدت في العاصمة سول، ناقش خلالها الجانبان سبل تعزيز الردع النووي والتعامل مع تنامي برنامج الأسلحة الكوري الشمالي.