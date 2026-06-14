وزير التموين: مع كل عرض على الرئيس السيسي لقيمة «الدعم النقدي» المبلغ بيزيد.. ترامب: توقيع اتفاق مع إيران اليوم | أخبار التوك شو

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ارتفاع معدلات الرطوبة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ 24 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ24 ساعة المقبلة، موضحة أن البلاد تشهد أجواءً مستقرة نسبيًا تميل إلى الطقس الصيفي مع استمرار فصل الربيع.



بعد الجدل المثار.. نقيب الفلاحين يطالب بتشديد الرقابة على عصير القصب

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن بعض محال بيع عصير القصب تستخدم مادة ثاني أكسيد التيتانيوم منذ سنوات طويلة، لكن بكميات محدودة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في استخدام هذه المادة بكميات أكبر من المعتاد.



أحمد موسى عن جولات مدبولي : المشروعات القومية تستهدف خدمة المواطن وتحسين جودة الحياة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في محافظة البحيرة في غاية الأهمية .



وزير الصحة : تكلفة تغيير صمام بالقلب تصل مليون جنيه.. ومجانية في التأمين الشامل

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أنه هناك دعم رئاسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهناك دعم كبير من حياة كريمة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات في المنيا .



7 ملايين نسمة.. وزير الصحة: كل سكان المنيا يستحقون خدمات التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أنه كان في محافظة المنيا لمتابعة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة المنيا بتوجيه من الرئيس السيسي.



سكر ودواجن.. خبر سار من التموين للمواطنين بشأن منظومة الدعم الجديدة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن سيحصل على مبالغ مالية ضمن منظومة التموين الجديدة تكفي احتياجاته الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنقية البطاقات التموينية لضمان خروج غير المستحقين للدعم ووصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.



شعبة البيض: الإنتاج يتجاوز الاحتياج بـ 40% والأسعار تهبط

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن البيض من السلع المرنة التي ترتفع وتنخفض حسب الطلب، وهو من السلع التي تباع طازجة، أي لا تقبل التخزين لفترة زمنية طويلة.



وزير التموين: مع كل عرض على الرئيس السيسي لقيمة الدعم النقدي المبلغ بيزيد

أكد شريف فاروق وزير التموين، أن تقسيم المجتمع إلى شرائح للحصول على الدعم النقدي هدفه هو إعطاء الأكثر احتياجا اكثر قيمة مالية في الدعم النقدي.



ترامب: توقيع اتفاق مع إيران اليوم وفتح مضيق هرمز أمام الجميع بعد الاتفاق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدًا، في خطوة وصفها بأنها ستشكل تحولًا مهمًا في مسار العلاقات بين الجانبين؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.