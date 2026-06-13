ترامب: توقيع اتفاق مع إيران غدًا وفتح مضيق هرمز أمام الجميع بعد الاتفاق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدًا، في خطوة وصفها بأنها ستشكل تحولًا مهمًا في مسار العلاقات بين الجانبين؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

توقيع الاتفاق مع إيران

وأضاف ترامب أن مضيق هرمز سيُفتح أمام جميع حركة الملاحة فور توقيع الاتفاق مع إيران، في إشارة إلى انفراجة محتملة في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

اليورانيوم الإيراني المخصب

وفي سياق متصل، قال ترامب: “في الوقت المناسب سندخل ونحصل على اليورانيوم الإيراني المخصب”، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول آلية أو توقيت التنفيذ.