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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إنذارات إسرائيلية بإخلاء بلدات جنوب لبنان وسط تصعيد ميداني متواصل

لبنان
لبنان
محمد البدوي

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، إن الساعات الماضية شهدت تطورًا ميدانيًا لافتًا تمثل في إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان عدد من البلدات في قضائي النبطية وجزين جنوب لبنان، مطالبًا بإخلائها فورًا، ما يشير إلى نية الاحتلال مواصلة عمليات القصف والاستهداف في تلك المناطق خلال الفترة المقبلة.

استمرار الغارات والاعتداءات الإسرائيلية

وأوضح «سنجاب» أن الإنذارات شملت بلدات الدوير وحبوش وزبدين في قضاء النبطية، إضافة إلى اللويزة وعرب صليم وعرمتى ومناطق أخرى في قضاء جزين، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع استمرار الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية خلال الساعات الأخيرة.

التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

وأشار المراسل إلى أن التصعيد الإسرائيلي يتواصل رغم الأجواء السياسية التي تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في ظل اجتماعات ومشاورات جارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وأن المعلومات الأولية المتداولة تشير إلى وجود مساعٍ للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في لبنان، إلا أن التطورات الميدانية الحالية تعكس استمرار العمليات العسكرية بوتيرة مرتفعة.

اشتباكات خلال الساعات الأولى

ولفت «سنجاب» إلى أن من أبرز التطورات الميدانية أيضًا محاولة جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية باتجاه بلدة كفر تبنيت، حيث شهدت أطراف البلدة اشتباكات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، موضحا أن هذه التحركات توحي بسعي إسرائيل إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب الميدانية والتدمير قبل التوصل إلى أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

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