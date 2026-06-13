وزير الصحة : تكلفة تغيير صمام بالقلب تصل مليون جنيه.. ومجانية في التأمين الشامل

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أنه هناك دعم رئاسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهناك دعم كبير من حياة كريمة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات في المنيا .

وقال خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رفع كفاءة عدد كبير من مستشفيات الصعيد".

وتابع خالد عبد الغفار :" تكلفة تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل في محافظة المنيا 151 مليار جنيه ".

واكمل خالد عبد الغفار :" رأينا في المنيا إجراء عمليات تدخل جراحي وتكلفة تغير صمام في القلب تتراوح بين 850 الف و1.2 مليون جنيه ويتم تقديم هذه العمليات الجراحية بالمجان للمواطن داخل منظومة التأمين الصحي الشامل .



ولفت خالد عبد الغفار :" اهالينا في المنيا مش محتاجين ينتقلوا للقاهرة لإجراء عمليات جراحية وهناك تجهيزات طبية كاملة هناك "، مضيفا:" الرئيس السيسي يهتم بمتابعة كل ما يتعلق بصحة المواطنين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطن ".

