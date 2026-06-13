دون فتح الصدر.. وزير الصحة يشيد بإجراء أول عملية تغيير صمام أورطي عبر القسطرة TAVI بالمنيا

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مركز طب أسرة أتليدم ومستشفى ملوي التخصصي.

أشاد الوزير بأداء قسم قسطرة القلب بعد نجاح إجراء أول عملية تغيير صمام أورطي عبر القسطرة (TAVI) دون فتح الصدر، موجهاً بتشكيل فرق متخصصة في جراحات وقساطر القلب.

جاء ذلك في إطار تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل وبدء التشغيل التجريبي بالمحافظة، والوقوف على جاهزية المنشآت الطبية لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.

جولة وزير الصحة في المنيا

وخلال الجولة التي أجراها الوزير اليوم السبت، استمع إلى شرح تفصيلي حول مركز طب أسرة أتليدم الذي يعمل بنموذج صحة الأسرة، ويضم 3700 ملف طبي مسجل. ووجه الوزير بتسجيل هذه الملفات على منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن هذا النموذج يمثل التوجه العالمي الموصى به من منظمة الصحة العالمية لتقديم رعاية صحية أولية متكاملة تركز على الأسرة كوحدة واحدة.

جولة وزير الصحة في المنيا

وتفقد الدكتور عبدالغفار عدداً من أقسام المركز شملت الطوارئ والأشعة والصيدلية وعيادة الأسنان وغرفة المبادرات، حيث اطمأن على توافر الأجهزة الحديثة وتدريب الفرق الطبية عليها.

مستشفى ملوي التخصصي

كما تفقد مستشفى ملوي التخصصي، واستمع إلى عرض شامل عن خدماته التي تشمل 21 عيادة خارجية و61 غرفة عمليات و96 سريراً للطوارئ و19 وحدة غسيل كلوي و6 حضانات و39 سريراً للرعاية المركزة و58 سريراً داخلياً.

جولة وزير الصحة في المنيا

واطلع على مستجدات ملف السكتة الدماغية، حيث تم تفعيل الكود الخاص به في 7 مستشفيات بـ6 محافظات، وإنشاء أول قاعدة بيانات لحالات السكتة مسجل بها 300 حالة، مع تقليل زمن الحقن إلى 33 دقيقة، وحصول الهيئة على اعتماد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة تأتي لضمان جاهزية كافة المنشآت لتقديم خدمات عالية الجودة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.