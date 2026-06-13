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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يتابع الاستعدادات لتشغيل التأمين الصحي الشامل في المنيا

وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية
وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية
عبدالصمد ماهر

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الاستعدادات النهائية لتشغيل المنظومة بمحافظة المنيا كأول محافظات المرحلة الثانية، وذلك خلال جولته الميدانية بالمحافظة اليوم السبت.

حضر الاجتماع اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام الدين صادق رئيس جامعة المنيا، والدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير لشؤون السكان والرعاية الأولية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد من القيادات التنفيذية.

وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

 تطبيق المنظومة بمحافظة المنيا المليونية

وأكد الوزير على أهمية تطبيق المنظومة بمحافظة المنيا المليونية التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة، موجهاً بتعزيز العمل المؤسسي المتكامل وفق توجيهات القيادة السياسية، مع الاستفادة من تجارب المرحلة الأولى. ووجه الشكر لكافة الجهات المعنية على الجهود المبذولة في تجهيز المنشآت طبياً وفنياً وإدارياً، مشدداً على أهمية التعاون مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص كشريك أساسي في نجاح المنظومة.

وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ناقش جاهزية 10 مستشفيات لنقل تبعيتها لهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز 60 منشأة رعاية أولية (49 وحدة صحية و11 مركزاً طبياً) تخدم مليوناً و283 ألف نسمة، مع اعتماد 29 منشأة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية. كما تم تفعيل التحول الرقمي في 15 منشأة صحية.

وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وأضاف أن الوزير وجه بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لاستكمال تجهيز المنشآت، مع تشغيل المنظومة تجريبياً لمدة عام كامل لضمان تحسينها المستمر، وتأكيد العمل بأعلى معايير الجودة لتقديم خدمات الجراحات الدقيقة والمعقدة.

وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

ومن جانبه، أشاد محافظ المنيا بالجهود المبذولة، مؤكداً أن تطبيق المنظومة سيحقق نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالمحافظة. كما استعرض رئيس جامعة المنيا استعدادات الجامعة، مشيراً إلى امتلاكها 9 مستشفيات بطاقة 1700 سرير، منها 4 حاصلة على اعتماد الهيئة.

وعقب الاجتماع، التقى الوزير بعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة آليات التعاون المشترك وتذليل أي تحديات لإنجاح المنظومة.

محافظة المنيا وزير الصحة وزير الصحة والسكان منشأة رعاية منشأة صحية

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