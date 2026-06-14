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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يوجه باعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي في القناة الإنجليزية

رئيس وزراء بريطانيا يوجه باعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي في القناة الإنجليزية
رئيس وزراء بريطانيا يوجه باعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي في القناة الإنجليزية
أ ش أ

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه أصدر توجيهاته في الساعات الأولى من صباح اليوم /الأحد/ إلى القوات المسلحة البريطانية باعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي حاولت عبور القناة الإنجليزية.

وأضاف ستارمر - في منشور عبر منصة "إكس"، أورده تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - "إن العملية الناجحة تذكر أولئك الذين يؤججون الحرب في أوكرانيا بأننا لن نسمح لهم بالاختباء".

وتقدم رئيس الحكومة البريطانية بالشكر إلى من شاركوا في العملية، من قوات مسلحة وضباط إنفاذ القانون، للحفاظ على أمن البلاد على مدار الساعة طوال أيام العام.

من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع البريطانية - في بيان - أنه سيتم نقل الناقلة "سميرتوس" مؤقتا إلى مرسى قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا ومراقبتها تحسبا لحدوث أية مخاطر بيئية أو مخاطر متعلقة بالسلامة.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القوات المسلحة البريطانية اعتراض ناقلة نفط أسطول الظل الروسي

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