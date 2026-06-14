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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 يونيو 2026 بالقاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

يبحث المسلمون في القاهرة والمحافظات عن مواقيت الصلاة، حرصًا منهم على أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، حيث أعلنت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم، الأحد 14 يونيو 2026، في القاهرة وعدد من المحافظات، والتي تشمل صلوات: الفجر، والظهر، العصر، والمغرب، والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

ـ يُرفع أذان الفجر الساعة 4:9 ص.

ـ يُرفع أذان الظهر الساعة 12:53 م.

ـ يُرفع أذان العصر الساعة 4:29 م.

ـ يُرفع أذان المغرب الساعة 7:54 م.

ـ يُرفع أذان العشاء الساعة 9:26 م.

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية 

ـ موعد أذان الفجر: 4:9 ص.

ـ موعد أذان الظهر: 12:53 م.

ـ موعد أذان العصر: 4:29 م.

ـ موعد أذان المغرب: 7:54 م.

ـ موعد أذان العشاء: 9:26 م.

مواقيت الصلاة اليوم في الغربية 

ـ موعد أذان الفجر: 4:7 ص.

ـ موعد أذان الظهر: 12:59 م.

ـ موعد أذان العصر: 4:29 م.

ـ موعد أذان المغرب: 7:54 م.

ـ موعد أذان العشاء: 9:26 م.

مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية 

ـ موعد أذان الفجر: 4:4 ص.

ـ موعد أذان الظهر: 12:53 م.

ـ موعد أذان العصر: 4:32 م.

ـ موعد أذان المغرب: 7:56 م.

ـ موعد أذان العشاء: 9:29 م.

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

ـ موعد أذان الفجر: 4:6 ص.

ـ موعد أذان الظهر: 12:53 م.

ـ موعد أذان العصر: 4:30 م.

ـ موعد أذان المغرب: 7:54 م.

ـ موعد أذان العشاء: 9:27 م.

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط 

ـ يُرفع أذان الفجر الساعة 4:21 ص.

ـ يُرفع أذان الظهر الساعة 12:54 م.

ـ يُرفع أذان العصر الساعة 4:23 م.

ـ يُرفع أذان المغرب الساعة 7:47 م.

ـ يُرفع أذان العشاء الساعة 9:16 م.

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

ـ يُرفع أذان الفجر الساعة 4:21 ص.

ـ يُرفع أذان الظهر الساعة 12:52 م.

ـ يُرفع أذان العصر الساعة 4:19 م.

ـ يُرفع أذان المغرب الساعة 7:44 م.

ـ يُرفع أذان العشاء الساعة 9:11 م.

الأوقات المستحبة للدعاء

- من الأوقات المستحبة للدعاء الثلث الأخير من الليل؛ أي قبل صلاة الفجر؛ لأن في هذا الوقت يتنزل رب العزة سبحانه وتعالى للسماء الدنيا، ويقول سبحانه: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا.. هل من كذا.. حتى يطلع الفجر.

- ما بين الأذان والإقامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.

- عندما يجلس الإمام على المنبر في خطبة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة.

- آخر كل صلاة قبل السلام.. حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم الصحابة التشهد قال: ثم ليختر من الدعاء فيدعو.

ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺡ مواقيت الصلاة أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة الهيئة العامة للمساحة أذان الظهر في القاهرة

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