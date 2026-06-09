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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اضبط ساعتك ولبي النداء.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 يونيو

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9يونيو، في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة فى القاهرة

-  وقت صلاة الفجر 4:08 ص
- موعد صلاة الظهر 12:54 م
-  موعد صلاة العصر 4:30 م
-  موعد صلاة المغرب 7:55 م
- موعد صلاة العشاء 9:28 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

- وقت صلاة الفجر 4:08 ص
- موعد صلاة الظهر 12:59 م
- موعد صلاة العصر 4:38 م
- موعد صلاة المغرب 8:03 م
- موعد صلاة العشاء 9:38 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

- وقت صلاة الفجر 4:02 ص
- موعد صلاة الظهر 12:50 م
- موعد  صلاة العصر 4:27 م
- موعد صلاة المغرب 7:53 م
- موعد صلاة العشاء 9:27 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

- وقت صلاة الفجر 4:05 ص
- وقت صلاة الظهر 12:42 م
- موعد صلاة العصر 4:12 م
- وقت صلاة المغرب 7:38 م
- وقت صلاة العشاء 9:08 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

- وقت صلاة الفجر 4:25 ص
- موعد صلاة الظهر 12:48م
- موعد صلاة العصر 4:07 م
- موعد صلاة المغرب 7:35 م
- موعد صلاة العشاء 9:00 م

الخشوع في الصلاة 

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الإنسان إذا لم يخشع في صلاته لا يشعر بحلاوة هذه الصلاة؛ فتصبح عادة بدلا من أن تكون عبادة.

وأضاف«جمعة» عبر صفحته الرسمية بـ« فيسبوك»، أن ترك العبادة يسُهل عندما نغفل، وعندما تشتد علينا الأمور؛ فننشغل في مرض الولد, وذهابهم إلى المدارس, ودخول المواسم .. إلخ.

وأشار إلى أن المشكلة هي قيام الإنسان بتحويل عبادته إلى مجرد عادة؛ موضحًا: "نريد أن نشعر بلذة العبادة, ولن نشعر بلذة الصلاة إلا بكثرة الذكر خارج الصلاة".

وأكد على أهمية ذكر الله كثيرًا خارج الصلاة، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ».

وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن النبي ﷺ علمنا ختم الصلاة بـ(33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، ونختم بـ" لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله).

واختتم " فأكثروا من ذكر الله كثيرا خارج الصلاة لكي تصلوا إلي الخشوع في الصلاة، وحتى تصلوا إلي لذة الصلاة، فإذا دخلت هذه اللذة القلب لا يمكن أن نترك أو نغفل عن الصلاة بعد ذلك.

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