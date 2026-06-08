قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامز جلال يطرح البوستر الرسمي لفيلم «بيج رامي» استعدادًا لطرحه بالسينمات
بمميزات ذكاء اصطناعي خارقة.. أبل تطلق النسخة التجريبية الأولى لنظام iOS 27 رسميا للمطورين
الزمالك يتوصل لاتفاق مع صلاح مصدق لتسوية مستحقاته قبل التوجه لمحكمة كاس
تعليق ناري من أحمد موسى على الضربة الإيرانية ومكاسب أمريكا من هرمز
الغندور يثير الجدل بشأن مستقبل محمد شريف وتحديد أولوياته
هل يجوز إعطاء الصدقة للأخت المحتاجة؟.. أمين الفتوى يجيب
بعد أزمة عمر كمال.. تعرف على عقوبات السب والقذف عبر السوشيال ميديا
بعد تراجع الذهب اليوم.. إليكم أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان
100 جنيه وللأجانب فقط | الضرائب ترد على شائعات رسم مغادرة البلاد
المصيف تحول لمأساة .. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في مطروح
أسعار البنزين والسولار اليوم 8 يونيو 2026 في محطات الوقود
بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل المسح على الشراب مع الشك في الطهارة يُبطل الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

المسح على الشراب
المسح على الشراب
عبد الرحمن محمد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم المسح على الشراب مع الشك في كونه لُبس على طهارة، موضحًا أنه توضأ في الصباح الباكر ولبس الشراب، ثم خرج من المنزل لقضاء مصالحه، وعند وضوء صلاة الظهر مسح على الشراب دون أن يتأكد هل لبسه على وضوء أم لا، متسائلًا عن صحة الصلاة في هذه الحالة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلاللقاء تلفزيوني ، اليوم الاثنين، أن هذا التصرف صحيح شرعًا، خاصة مع غلبة الظن بأنه تم لبس الشراب بعد وضوء كما ورد في بداية السؤال.

وأضاف أن صلاة الظهر في هذه الحالة صحيحة شرعًا، ولا حرج فيها، لأن الأصل في العبادات الصحة ما لم يثبت العكس بيقين، مؤكدًا أن الشك العارض لا يؤثر على صحة العبادة.

وأشار إلى أن الحالة المعروضة تعكس نوعًا من الشك الخفيف، محذرًا من الاسترسال معه، لأنه قد يتطور إلى وسواس قهري، وهو ما ينبغي تجنبه.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى هذه الوساوس، والاعتماد على اليقين وغلبة الظن، مؤكدًا أن الوضوء صحيح والصلاة صحيحة، مع الدعوة إلى الاطمئنان وترك القلق.
 

هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أهلها؟

وفي فتوى سابقة له قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن طاعة الزوجة لزوجها واجبة في المعروف، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف»، مؤكدًا أنه لا يجوز للزوج أن يأمر بما فيه معصية لله.

وأضاف أن منع الزوجة من زيارة أهلها بشكل كامل يُعد من قبيل قطيعة الرحم، وهو أمر محرم شرعًا، مستدلًا بقوله تعالى:
﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾، مشيرًا إلى أن صلة الرحم واجبة باتفاق.

وأكد أنه لا يجوز للزوج أن يُلزم زوجته بقطيعة أهلها، ولا يجب عليها طاعته في هذا الأمر، لأنه يدخل في باب المعصية، لافتًا إلى أن القاعدة الشرعية تقرر أنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

وأشار إلى أن من حق الزوج تنظيم الزيارات بما لا يضر بالحياة الأسرية، كأن يحدد أوقاتًا مناسبة، لكن دون منع تام، مؤكدًا أن التوازن هو الأساس في هذه المسألة، مع توجيه النصح للأزواج بعدم التعنت في مثل هذه الأمور.

المسح على الشراب الطهارة الشك في الطهارة أمين الفتوى الصلاة الوساوس وسواس قهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق

مباراة الأهلي والزمالك للناشئين

الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

المعاشات

أعتذار وبشرى| التأمينات الاجتماعية تضع نهاية لأزمة المعاشات

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

ترشيحاتنا

الأنبا عمانوئيل عياد

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية برعية مارجرجس بالأقصر

حملة مواطن

حملة مواطن تعزز جبهة الوعي بالداخل والخارج

وزير الصحة

وزارة الصحة والمجلس الوطني للسياحة الصحية يستعدان لإطلاق «Tour for Cure»

بالصور

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون
أكلة واحدة تكفي لإبهار أسرتك.. دجاج كريمي وأرز بنكهة الليمون

لن تتوقع الإجابة.. الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع
الأرز أم البطاطس أم المعكرونة؟ أي كربوهيدرات ترفع سكر الدم أسرع

بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

هل الغيرة دليل حب؟ خبراء يجيبون

هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟
هل الغيرة دليل حب؟

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد