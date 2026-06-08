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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد رأس السنة الهجرية 1448 .. الإفتاء تعلن الموعد النهائي

موعد رأس السنة الهجرية 1448
موعد رأس السنة الهجرية 1448
عبد الرحمن محمد

موعد رأس السنة الهجرية 1448 .. تشهد محركات البحث تزايداً ملحوظاً من قبل المواطنين والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص لرصد المؤشرات الفلكية والشرعية المرتبطة ببداية العام الهجري الجديد 1448، بالإضافة إلى تحديد موقف العطلة الرسمية المقررة لهذه المناسبة الدينية.

موعد استطلاع هلال شهر المحرم

وفقاً للمنظومة الشرعية المتبعة، تحدد دار الإفتاء المصرية الموعد النهائي لبداية السنة الهجرية الجديدة بناءً على نتائج الرؤية الميدانية لاستطلاع هلال شهر المحرم، والتي من المقرر إنشاؤها يوم الثلاثاء الموافق 29 من ذي الحجة 1447 هـ، والموافق ميلادياً 16 يونيو 2026.

موعد رأس السنة الهجرية

توضح البيانات والحسابات الفلكية المبدئية أن اليوم الأول من شهر المحرم وبداية رأس السنة الهجرية لعام 1448 سيتوافق مع يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، لتصبح هذه المناسبة هي العطلة الرسمية الأولى التي يحصل عليها العاملون في الدولة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

موقف الإجازة الرسمية وضوابط الترحيل

تعد عطلة رأس السنة الهجرية من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بالكامل لكافة العاملين بالبلاد في الهيئات الحكومية، والوزارات، وشركات القطاع الخاص، غير أن الأوساط الوظيفية تترقب الصياغة النهائية للقرار التنفيذي الصادر عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لتحديد يوم العطلة الفعلي.

وفيما يخص المسارات التنظيمية لترحيل الإجازات، لم تصدر الحكومة حتى الآن أي تفاصيل رسمية تفيد بنقل العطلة من يوم الأربعاء إلى نهاية الأسبوع، حيث تظل عملية الترحيل رهن القرار الرسمي المنتظر صدوره من مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً للآليات المتبعة لتنظيم مواعيد العطلات الرسمية بما يتوافق مع سير العمل في المنشآت الحيوية.

دعاء  العام الهجري الجديد 
من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه هو الدعاء، فالدعاء عبادة مامور بها كل مسلم في قول الله تعالى "قال ربكم ادعوني أستجب لكم"، كما أنه يظهر حاجة العبد إلى ربه سواء في السراء أو الضراء، ونعرض لكم دعاء بداية العام الهجري الجديد 2025 مكتوب بأكثر من صيغة:

اللهم اجعل هذا العام حاملاً لنا من الخير ما يرضيك عنا، وافتح لنا فيه أبواب التوفيق والرزق والنجاح.
اللهم بارك لنا في أوقاتنا، واغمر أيامنا بالطمأنينة والسكينة، وأعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم اجعل عام 1448هـ عامًا تتيسّر فيه أمورنا، وتتبدّل فيه أحزاننا أفراحًا، وهمومنا انفراجًا.
اللهم ارزقنا رزقًا طيبًا مباركًا، واسعًا غير ممنون، واغننا به عن سؤال الناس.
اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال.
اللهم احفظنا في أنفسنا، وأهلينا، وذرياتنا، وأوطاننا، واصرف عنا كل شر وبلاء.
اللهم اجعل هذا العام بداية لكل أمر فيه خير لنا، واكتب لنا فيه التوفيق فيما تحب وترضى.
اللهم إنا نسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلاً، ورزقًا لا ينفد، وقلبًا لا يعرف اليأس.
اللهم اجعل لنا نورًا نمشي به في دروب الحياة، وهداية تضيء لنا طريق الحق.
اللهم اجعل هذا العام خاتمة لكل حزن، وبداية لكل خير، واملأه بالبركات.
يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك مع إشراقة عام جديد أن تكتب لنا فيه الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.
اللهم ارزقنا الرضا بما قسمته لنا، واجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك لا ترتاب، ولا تيأس، ولا تحزن.
اللهم اجعلنا ممن تفاءلوا فأنعمت عليهم، وتوكلوا فوفقتهم، واستغفروك فغفرت لهم.

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