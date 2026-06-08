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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: انطلاق تصفيات المرحلة الثانية لـ«دوري النجباء» بالمديريات الإقليمية

انطلاق تصفيات المرحلة الثانية من الموسم الثاني لـ«دوري النجباء»
انطلاق تصفيات المرحلة الثانية من الموسم الثاني لـ«دوري النجباء»
عبد الرحمن محمد

 انطلقت اليوم تصفيات المرحلة الثانية من الموسم الثاني لـ«دوري النجباء» بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى التي شهدت مشاركة واسعة وتنافسًا علميًّا وثقافيًّا بين المشاركين، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تنمية القدرات العلمية والفكرية والثقافية، وإذكاء روح المنافسة الإيجابية بين الأئمة.

وشهدت التصفيات أجواءً تنافسية متميزة عكست ما يتمتع به المشاركون من مستوى علمي وثقافي رفيع، وحرصهم على تطوير معارفهم ومهاراتهم، بما يسهم في إعداد الإمام الواعي المثقف القادر على أداء رسالته الدعوية والعلمية بكفاءة واقتدار.

ويأتي «دوري النجباء» ضمن البرامج النوعية التي تنفذها وزارة الأوقاف لاكتشاف الطاقات المتميزة من الأئمة وصقل مهاراتهم، وترسيخ ثقافة التميز والاجتهاد، وتقديم نماذج مضيئة تحتذي بها الأجيال، بما يعزز جهود الوزارة في بناء الوعي وترسيخ الفكر الوسطي المستنير.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التصفيات وفق الجداول الزمنية المعتمدة بالمديريات الإقليمية، تمهيدًا لاختيار المتأهلين للمراحل التالية من الدوري، وصولًا إلى التصفيات النهائية للموسم الثاني.

ذكرى وفاة القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف

من ناحية أخرى تُحيي وزارة الأوقاف ذكرى وفاة القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، أحد أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر، والذي انتقل إلى جوار ربه في الثامن من يونيو عام ٢٠١٤م، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة كتاب الله تعالى، ترك خلالها أثرًا طيبًا في قلوب المستمعين ومحبي التلاوة.

وُلد الشيخ عبد العاطي حسن علي ناصف في الثالث عشر من يناير عام ١٩٣٣م بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ونشأ في بيئة محبة للقرآن الكريم، فحفظ كتاب الله تعالى وتعلم أحكام التجويد قبل بلوغه الخامسة عشرة من عمره، ثم تلقّى علوم القراءات على يد عدد من العلماء والمشايخ، حتى برزت موهبته في التلاوة مبكرًا.

وشارك الشيخ عبد العاطي ناصف في إحياء المناسبات الدينية والليالي القرآنية بمختلف محافظات الجمهورية، حتى ذاع صيته بين القراء والمستمعين، واُعتمد قارئًا بالإذاعة المصرية في التاسع من أبريل عام ١٩٦٩م، وسجل لها العديد من التلاوات التي ما زالت تُذاع حتى اليوم.

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري دوري النجباء صفيات المرحلة الثانية أعمال التصفيات

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