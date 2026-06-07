واعظات الأوقاف يواصلن رسالتهن القرآنية في المقارئ النسائية وحلقات التحفيظ

تواصل واعظات وزارة الأوقاف عنايتهن بالقرآن الكريم من خلال المقارئ النسائية وحلقات التحفيظ والمراجعة التي تُعقد بمساجد عدد من المحافظات، في إطار الجهود الرامية إلى نشر الثقافة القرآنية وتعزيز الصلة بكتاب الله تعالى بين السيدات والفتيات.

تصحيح التلاوة وتجويد الأداء ضمن مقارئ واعظات الأوقاف

وشهدت هذه المقارئ برامج متنوعة جمعت بين تصحيح التلاوة، وتجويد الأداء، وتحفيظ بعض سور القرآن الكريم، ومراجعة المحفوظ، إلى جانب الوقوف على المعاني الإيمانية والتربوية للآيات، بما يُعين على حسن الفهم والتدبر واستحضار هدايات القرآن في واقع الحياة.

كما أولت الواعظات اهتمامًا ببيان المقاصد القرآنية والقيم التي يدعو إليها القرآن الكريم، من الإيمان والاعتدال وحسن الخلق وتعظيم شعائر الله، مع ربط هذه المعاني بالسلوك اليومي وبناء الشخصية المسلمة الواعية.

وتضمنت اللقاءات كذلك حلقات للتسميع والمراجعة الجماعية، بما يسهم في تثبيت الحفظ وتشجيع المشاركات على المواظبة على تلاوة القرآن الكريم وتعاهده بصورة مستمرة، انطلاقًا من أهمية الارتباط الدائم بكتاب الله حفظًا وفهمًا وعملاً.

وتعكس هذه الأنشطة الدور العلمي والدعوي الذي تضطلع به واعظات وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم، وتأكيد حضور المساجد بوصفها منارات للعلم والتزكية والتربية الإيمانية، تسهم في نشر الوعي القرآني وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.