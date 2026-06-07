بالأسماء.. الأوقاف تعلن من لهم حق دخول اختبارات التصفية النهائية لمسابقة القراءة الحرة

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول اختبارات التصفية النهائية لمسابقة القراءة الحرة، والمقرر عقدها بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، خلال الفترة من ١٥ / ٦ / ٢٠٢٦م حتى ١٧ / ٦ / ٢٠٢٦م.

أسماء من لهم حق دخول اختبارات التصفية النهائية لمسابقة القراءة الحرة

ودعت الوزارة، جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم، إلى الالتزام بالحضور في الموعد المحدد لكل مديرية، مع إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وتقديم الأصل للاطلاع عليه.

يذكر أن وزارة الأوقاف، قد أعلنت موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: «أثر استقرار الأسرة في بناء الإنسان».

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن الهدف من موضوع خطبة الجمعة هو التوعية بركائز استقرار الأسرة، وأثر ذلك في بناء إنسان صالح نافع لمجتمعه ووطنه.

ونوهت الأوقاف بأن الخطبة الثانية ستكون بعنوان خطورة غياب التواصل بين الآباء والأبناء... وإليكم في السطور التالية نص موضوع خطبة الجمعة.