الأوقاف: توزيع 10 آلاف زي أزهري كامل على الأئمة

تبدأ وزارة الأوقاف توزيع عشرة آلاف زي أزهري كامل، يوم الاثنين ١٥ يونيو في إطار حرص الوزارة على توفير الزي الأزهري الكامل للأئمة.

وكلفت الوزارة مديري المديريات بإرسال مندوبيهم لتسلّم الزي من ديوان عام الوزارة، على أن يتم التوزيع بالمديريات ابتداءً من الاثنين ١٥ من يونيو من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ولمدة خمسة عشر يومًا، مع إعداد خطة دقيقة للتوزيع على الإدارات الفرعية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتوفير الزي الأزهري الذي يمنح الإمام مظهرًا أنيقًا يليق بمكانته، ويعكس الصورة الحضارية والمشرفة للأئمة والدعاة في أداء رسالتهم الدعوية والوطنية.

الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

في سياق آخر انطلقت اليوم، الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، والتي تحمل اسم القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، بمسجد النور بالعباسية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستكمال مراحل المسابقة واختيار المتسابقين المتميزين في مختلف فروعها.

وشهدت الاختبارات متابعة دقيقة من الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني ، وحضور الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وأعضاء الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، وأعضاء مكتب الدكتور مساعد الوزير لشئون الامتحانات، وقد تابع رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن سير أعمال اللجان والإجراءات التنظيمية الخاصة بالاختبارات، وتأتي أهمية المسابقة في اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، وتشجيع حفظة كتاب الله تعالى على الإتقان والتدبر والعمل بقيم القرآن الكريم.

وتعد المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبرز الفعاليات القرآنية التي تنظمها وزارة الأوقاف، لما تمثله من دور مهم في خدمة القرآن الكريم وأهله، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز مكانة مصر الرائدة في خدمة القرآن الكريم وعلومه.