أمين البحوث الإسلاميَّة يتفقَّد سير امتحانات الشهادة الثانويَّة الأزهريَّة

تفقَّد أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم، أعمال امتحانات الشهادة الثانويَّة الأزهريَّة، بتوجيهات كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر؛ وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

متابعة سير امتحانات الشهادة الثانويَّة الأزهريَّة

وخلال جولته، تابع الدكتور الجندي سير العمل داخل عدد من اللجان، واطَّلع على انتظام دخول الطلاب، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظِّمة للعمليَّة الامتحانية، كما استمع إلى رؤساء اللجان والمشرفين؛ للوقوف على أيَّة تحديات قد تواجه سير الامتحانات والعمل على تذليلها بصورة فوريَّة.

وأكَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ الأزهر الشريف يحرص على توفير جميع سُبُل الراحة والدعم للطلاب خلال فترة الامتحانات؛ بما يساعدهم على أداء اختباراتهم في أجواء مناسبة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها اللجان والقائمون على أعمال الامتحانات لضمان انتظامها وَفق الضوابط المقرَّرة.

ولفت فضيلته إلى أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظِّمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية؛ بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موجِّهًا بضرورة التعامل الفوري مع أيَّة مواقف طارئة قد تؤثِّر في سير اللجان.

كما حرص الدكتور محمد الجندي على التحدُّث مع عدد من الطلاب، مطمئنًّا على مستوى الامتحانات ومدى ملاءمتها للمقرَّرات الدراسيَّة، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح، وأن تُكلَّل جهودهم بالتميُّز والتفوُّق.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانيَّة المستمرة التي يوليها الأزهر الشريف لأعمال امتحانات الشهادة الثانويَّة الأزهريَّة؛ بما يضمن انتظامها وخروجها بالصورة التي تعكس رسالة الأزهر وريادته.