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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق الاختبارات التحريرية للمسابقة العالمية الـ 33 للقرآن الكريم

انطلاق الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم
انطلاق الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم

انطلقت اليوم، الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، والتي تحمل اسم القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، بمسجد النور بالعباسية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستكمال مراحل المسابقة واختيار المتسابقين المتميزين في مختلف فروعها.

 الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وشهدت الاختبارات متابعة دقيقة من  الدكتور السيد عبد الباري ـ رئيس القطاع الديني ، وحضور الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وأعضاء الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، وأعضاء مكتب الدكتور مساعد الوزير لشئون الامتحانات، وقد تابع رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن سير أعمال اللجان والإجراءات التنظيمية الخاصة بالاختبارات، وتأتي أهمية المسابقة في اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، وتشجيع حفظة كتاب الله تعالى على الإتقان والتدبر والعمل بقيم القرآن الكريم.

كما أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم تُعد من أبرز الفعاليات القرآنية التي تنظمها وزارة الأوقاف، لما تمثله من دور مهم في خدمة القرآن الكريم وأهله، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز مكانة مصر الرائدة في خدمة القرآن الكريم وعلومه.


وجرت الاختبارات في أجواء من الانضباط والتنظيم، وسط حرص المتسابقين على تقديم أفضل مستوياتهم العلمية والقرآنية، تمهيدًا لاستكمال بقية مراحل التقييم وفق المعايير المعتمدة للمسابقة.

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها في دعم الأنشطة القرآنية والعلمية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ متمسك بكتاب الله تعالى، وقادر على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل القرآنية المحلية والدولية.

الاختبارات التحريرية الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي عبد الفتاح الشعشاعي مسجد النور بالعباسية القطاع الديني القرآن الأوقاف

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