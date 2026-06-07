آية في القرآن تشتمل على أعظم بشارة للمسلم.. تعرف عليها

كشف مركز الأزهر العالمي العالمي للفتوى الإلكترونية، عن آية في القرآن تشتمل على أعظم بشارة للمسلم، وهي قوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}. [الزمر: 53].

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى، في منشور له على فيس بوك، إن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عز وجل لاشتمالها على أعظم بشارة، وهي إضافة العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم، ومزيد تبشيرهم، وهي آيةٌ عامةٌ في جميع الناس إلى يوم القيامة، فتوبةُ غير المسلم بدخوله في الإسلام تمحو ما قبله، وتوبة العاصي تمحو ذنبه، فهو سبحانه يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب إليه ولجأ إلى جنابه سبحانه، وإن كثُرت ذنوبُه وكانت كزبد البحر.

أعظم آية في القرآن

وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن العبادات ليست على درجة واحدة، بل بينها تفاضل، مشيرًا إلى أن وظيفة المؤمن لا تقتصر على فعل الخير فقط، بل يجب أن يسعى إلى "أحسن الخير وأجمله".

وأوضح الجندي، خلال تصريح تليفزيوني، أن هناك فهمًا شائعًا يحتاج إلى تصحيح، وهو الاكتفاء بمجرد أداء العمل الصالح، بينما المطلوب هو اختيار الأفضل والأكمل.

واستشهد الداعية الإسلامي ، بقوله تعالى: "واتبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربكم"، مؤكدًا أن هذا التوجيه الإلهي يدل على وجود مراتب في الفضل حتى داخل النص القرآني.

وأشار الجندي، إلى أن القرآن الكريم كله كلام الله ولا يأتيه الباطل، ولكن بعض الآيات لها منزلة أعظم من غيرها، مستدلًا بآية الكرسي التي تُعد أعظم آية في القرآن، رغم أن جميع الآيات من عند الله.

آية الكرسي

وقال رسول الله في فضل آية الكرسي:«مَن قالها حين يُصبح أُجير من الجنِّ حتى يُمسي، ومَن قالها حين يُمسي أُجير منهم حتى يُصبح» وقال: “مَنْ قرأَ آيةً الكُرسِيِّ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ ، لمْ يمنعْهُ من دُخُولِ الجنةَ إلَّا أنْ يمُوتَ”.

كما أن آية الكرسي تحمي البيوت التي تقرأ فيها من الشياطين والجن، فمن جملة الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: “إذا أويتَ إلى فراشِك فاقرأْ آيةَ الكرسيِّ، لن يزال معك من الله حافظٌ، ولا يقربك شيطانٌ حتى تصبحَ”.