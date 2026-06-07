"شاومينج" يدعى تداول امتحان القرآن الكريم بالثانوية الأزهرية

زعمت صفحات الغش الإلكتروني المعروفة باسم "شاومينج" تداولها أجراء من أسئلة امتحان القرآن الكريم الخاص بطلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك خلال انعقاد الامتحان داخل اللجان، إذ نشرت صورًا قالت إنها من امتحان القرآن الكريم أثناء أدائه داخل اللجان.

الشيخ أيمن عبدالغني يتابع الامتحانات ميدانيًا وإلكترونيًا

وفي إطار المتابعة الميدانية، تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهدي بنين وفتيات مصر الجديدة، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وقال فضيلته: "وجودنا اليوم بين أبنائنا الطلاب داخل اللجان يأتي للاطمئنان عليهم والاستماع إليهم بصورة مباشرة، والتأكد من تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، فمصلحة الطالب وراحته النفسية تأتيان على رأس أولوياتنا طوال فترة الامتحانات، وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وشدد الشيخ «عبد الغني» أن نجاح العملية الامتحانية لا يُقاس فقط بانتظام اللجان، وإنما بقدرتنا على توفير بيئة آمنة ومطمئنة تساعد الطلاب على التركيز وإبراز قدراتهم الحقيقية، مشددًا على أن جميع القائمين على الامتحانات يعملون بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط والعدالة.

وخلال جولته، حرص الشيخ أيمن عبدالغني على التحاور مع الطلاب والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة وملاءمتها للمقررات الدراسية، مؤكدًا أهمية تهيئة المناخ الملائم الذي يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في هدوء وطمأنينة.

كما وجّه فضيلته رؤساء اللجان والملاحظين بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتعامل الإنساني الراقي مع الطلاب، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم، مع سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة قد تطرأ داخل اللجان.

وفي السياق ذاته، تابع الشيخ أيمن عبدالغني سير أعمال الامتحانات بمختلف المحافظات من خلال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث اطمأن على انتظام اللجان ومستوى الجاهزية الفنية والإدارية، موجّهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية واستقرارها.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات