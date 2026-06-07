قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في قضية البلطجة بالتجمع.. التحفظ على ممتلكات صبري نخنوخ والمتهمين ومنعهم من السفر لشبهة غسيل أموال
ناقد رياضي: مواجهة البرازيل كشفت أخطاء المنتخب.. ولا مجال للتعويض أمام بلجيكا
رئيس الوزراء يتفقد مجمع ألستوم الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة
استعدادًا لكأس العالم.. مواجهات قوية اليوم الأحد 7 يونيو 2026 والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتفقد مصنع مكونات وأنظمة السكة الحديد بالإسكندرية
وزير الاستثمار: تطوير قطاع التأمين يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية
مدبولي يتفقد مركز تحكم غرب بالإسكندرية ويؤكد تطوير الشبكة القومية للكهرباء
الصين ترسل أسطولاً بحرياً إلى شرق تايوان بعد محادثات ترسيم الحدود بين اليابان والفلبين
الأزهر: التواصل الفعال مع الأبناء يساعدهم في اتخاذ خيارات صحيحة في حياتهم
شوبير: مباراة البرازيل منحت منتخب مصر الثقة وحققت مكاسب فنية عديدة
استثمارات تتجاوز 402 مليار جنيه منذ 2014.. مدبولي: الإسكندرية تشهد طفرة تنموية كبرى
التضامن: المنظومة المالية الاستراتيجية تقدم كافة أوجه الدعم للتمكين الاقتصادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر: التواصل الفعال مع الأبناء يساعدهم في اتخاذ خيارات صحيحة في حياتهم

الأزهر: التواصل الفعال مع الأبناء يساعدهم في اتخاذ خيارات صحيحة في حياتهم
الأزهر: التواصل الفعال مع الأبناء يساعدهم في اتخاذ خيارات صحيحة في حياتهم
شيماء جمال

أوصى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الآباء بالتواصل الفعال مع آبنائهم واحترام مشاعرهم ليكونوا أسوياء، ويستطيعوا اتخاذ قرارات صحيحة فى حياتهم.

وقال الأزهر للفتوى عبر صفحته على فيس بوك إن تواصل الأبوين الفعال مع الأبناء، ومنحهم الفرصة لمشاركة أفكارهم، واحترام مشاعرهم، والثقة في تصرفهم من أهم العوامل التي تساعدهم في اتخاذ خيارات صحيحة في حياتهم.

رحمة النبي في تربية البنات والأبناء

أكد الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام جامع عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرسة أخلاقية عظيمة لا ساحل لها، موضحًا أن سيرته تمثل المنهج الكامل في التعامل الإنساني والأسري، مستشهدًا بقول الله تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا»، وقوله سبحانه: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم».

وأوضح إمام جامع عمرو بن العاص،خلال تصريح له، أن من أهم الدروس التي نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم طريقة تعامله مع أبنائه وبناته، مشيرًا إلى أن الأبناء نعمة عظيمة تستوجب الشكر والرعاية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم نموذجًا فريدًا في الرحمة والاحتواء، خاصة في تعامله مع ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها.

وأشار إلى أن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تُعرف بعدة ألقاب مثل فاطمة والزهراء والبتول، مبينًا أن لقب "البتول" جاء لما عُرفت به من شدة العبادة والتقرب إلى الله تعالى، لافتًا إلى المكانة العظيمة التي حظيت بها عند النبي صلى الله عليه وسلم.

وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه السيدة فاطمة رضي الله عنها قام لها من مجلسه، وأجلسها مكانه تعظيمًا لها وإكرامًا، وكان يقبلها بين عينيها ويقول لها: «مرحبًا بأم أبيها»، في مشهد أبوي مفعم بالحب والرحمة، يعكس عمق العلاقة الإنسانية التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم داخل الأسرة.

وأضاف أن هذا السلوك النبوي يقدم درسًا عمليًا للآباء في كيفية معاملة بناتهم بالحب والحنان والاحتواء، مؤكدًا أن البنت إذا امتلأ قلبها بالحب والاهتمام داخل بيتها فلن تبحث عن هذا الاحتواء خارجه، مشددًا على أن التربية الصحيحة تبدأ من الرحمة والاهتمام والمودة داخل الأسرة.

وتابع أن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها السيدة خديجة رضي الله عنها، وهي زوجة سيدنا علي رضي الله عنه وأم الحسن والحسين عليهما السلام، وقد حظيت بمكانة عظيمة في الإسلام لطهرها وفضلها وقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن هذه المواقف النبوية تعلمنا كيف نبني أسرة قائمة على المودة والرحمة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ الأبناء والبنات، وأن يوفق الأسر لتربية أولادهم على ما يحب ويرضى، وأن يستر النساء وييسر الحساب ويبلغ الجميع ما يرضيه سبحانه.

الآباء الأبناء رحمة النبي في تربية البنات والأبناء التواصل الفعال فى تربية الأبناء الأبوين الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

تحذير مهم لأصحاب الشقق المغلقة بشأن عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب الشقق المُغلقة بشأن عداد الكهرباء

محمود الخطيب

ساحة الشيخ الطيب تستقبل محمود الخطيب بحفاوة كبيرة | صور

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7-6-2026 بالسوق المحلية

زواج قاصرات

كواليس وقائع صادمة لمنع زواج قاصرات في الفيوم والدقهلية

جيش الاحتلال

إعلام إسرائيلي: الجيش بدأ عمليات برية على أطراف النبطية جنوبي لبنان

بالصور

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فستان غير تقليدي .. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

فستان مجسم.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

لوك لافت.. ريم مصطفى تستعرض جمالها

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد