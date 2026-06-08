ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. وزارة الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات في 27 مسجدًا

تعقد وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي بجميع المديريات الإقليمية بعدد (٢٧) مسجدًا، خلال الفترة من الأحد ٧ من يونيو ٢٠٢٦م حتى الثلاثاء ٩ من يونيو ٢٠٢٦م، عقب صلاة المغرب، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، وفي إطار جهود الوزارة العلمية والدعوية والتثقيفية الرامية إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الرشيد لدى مختلف فئات المجتمع.

الخطة الدعوية للوزارة

ويأتي تنظيم هذه الفعالية تنفيذًا لمحاور الخطة الدعوية للوزارة، التي تستهدف ترسيخ القيم الدينية والوطنية، ومواجهة الفكر المتطرف بجميع صوره، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع منظومة القيم والأخلاق، والإسهام في استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني ووطني واعٍ.

تناول لقاء اليوم الأول قيمة الرضا بقضاء الله وقدره بوصفها من أعظم مقامات الإيمان، وما تبعثه في النفس من طمأنينة وسكينة، وكيف يعين الرضا المؤمن على مواجهة الابتلاءات والتحديات بثبات ويقين، مع استشعار حكمة الله تعالى ورحمته في جميع الأقدار.

ويناقش لقاء اليوم الثاني ظاهرة المباهاة والتفاخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب عليها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع، مثل نشر ثقافة الاستعراض وإثارة الحسد والمقارنات غير الواقعية، مع تأكيد أهمية التواضع وحسن استخدام النعم فيما يرضي الله تعالى ويحقق النفع للناس.

ويتناول لقاء اليوم الثالث فضيلة القناعة وأثرها في تحقيق السعادة الحقيقية للإنسان، وبيان أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، وأن القناعة تحفظ الإنسان من الطمع والتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، وتعينه على شكر النعم واستثمارها فيما ينفع.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه البرامج الثقافية والدعوية تأتي في إطار رسالتها المستمرة لنشر صحيح الدين، وتعزيز الوعي الفكري والثقافي، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.