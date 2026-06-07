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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف كفر الشيخ تعقد اختبارات الفرقة الثانية بالمركز الثقافي الإسلامي | صور

جانب من الفعاليات..
جانب من الفعاليات..
محمود زيدان

عقدت مديرية أوقاف كفر الشيخ الاختبارات التحريرية لدارسي الفرقة الثانية بالمركز الثقافي الإسلامي التابع لها، وذلك سعيًا إلى نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وتعزيز الوعي الديني الرشيد.

وشهدت الاختبارات حضور الدكتور السيد المهدي، مدير إدارة المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف، وسط أجواء علمية وتنظيمية مناسبة عكست حالة من الانضباط، لضمان انتظام سير الاختبارات وتوفير المناخ الملائم للدارسين.

وتحرص المديرية- في إطار المتابعة الجادة للأنشطة العلمية- على الارتقاء بمستوى الدارسين علميًّا وثقافيًّا، بما يُسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك الفهم الصحيح لقضايا الدين والمجتمع، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال.

ويُقام ذلك برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير المديرية.

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