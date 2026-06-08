قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف لممارسة ضبط النفس وإعطاء فرصة للسلام
مسؤول في حزب الله يفجّر مفاجأة: تصريحات ترامب بشأن تواصلنا معه غير صحيحة
5 مدربين سوبر.. من الأقرب لقيادة الأهلي خلال الفترة القادمة| أسماء مفاجآة
السعر انخفض بالأسواق.. اعرف البيض الأحمر والأبيض والبلدي بكام؟
وزير الصحة: المنصة الوطنية للسياحة العلاجية توفر خدمات بتكلفة أقل 50%
انخفاض جديد في سعر كرتونة البيض البلدي وتراجع أكثر من 14 سلعة غذائية اليوم
العواصف والملاعب.. مطبات مبكرة تواجه منتخبات كأس العالم 2026
وكالة تسنيم: إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية في إيران حتى إشعار آخر
نعينع ينفي إيقافه عن العمل بالإذاعة.. ويؤكد: الأخبار المتداولة غير صحيحة
مسؤول إسرائيلي: ننسق مع واشنطن لفصل جبهة إيران عن لبنان
القبض على المتهمين بالتعدى على سائق توك توك بالضرب في بني سويف
مباحث الدقهلية تكشف ملابسات محاولة طالب ثانوي دخول لجنة بالإعدادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نعينع ينفي إيقافه عن العمل بالإذاعة.. ويؤكد: الأخبار المتداولة غير صحيحة

الدكتور نعينع
الدكتور نعينع
محمد شحتة

نفى الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، صحة ما تم تداوله بشأن إيقافه عن العمل بسبب أخطاء في البث المباشر بإذاعة القرآن الكريم، مؤكدًا أن هذه الأنباء "غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".

وقال نعينع في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية لتلاوة القرآن الكريم على هامش فعاليات افتتاح كأس العالم، مشيرًا إلى أن استمرار بث تلاواته عبر إذاعة القرآن الكريم خلال الأسبوع الماضي يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إيقافه.

وأضاف شيخ عموم المقارئ المصرية أن ما نشر في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكان أحد المواقع الإخبارية نشر خبر على لسان مصدر باللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة المصرية، قال فيه أن اللجنة اتخذت خلال الأيام الماضية، قرارا بإيقاف الدكتور أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية مدة معينة، وذلك بسبب الأخطاء التي يقع فيها بسبب البث المباشر، مشيرا إلى أن اللجنة ستنظر خلال الأيام القادمة تحديد المدة. 

 الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وفي سياق آخر انطلقت اليوم، الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، والتي تحمل اسم القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، بمسجد النور بالعباسية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستكمال مراحل المسابقة واختيار المتسابقين المتميزين في مختلف فروعها.

وشهدت الاختبارات متابعة دقيقة من  الدكتور السيد عبد الباري ـ رئيس القطاع الديني ، وحضور الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وأعضاء الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، وأعضاء مكتب الدكتور مساعد الوزير لشئون الامتحانات، وقد تابع رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن سير أعمال اللجان والإجراءات التنظيمية الخاصة بالاختبارات، وتأتي أهمية المسابقة في اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، وتشجيع حفظة كتاب الله تعالى على الإتقان والتدبر والعمل بقيم القرآن الكريم.

كما أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم تُعد من أبرز الفعاليات القرآنية التي تنظمها وزارة الأوقاف، لما تمثله من دور مهم في خدمة القرآن الكريم وأهله، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز مكانة مصر الرائدة في خدمة القرآن الكريم وعلومه.


وجرت الاختبارات في أجواء من الانضباط والتنظيم، وسط حرص المتسابقين على تقديم أفضل مستوياتهم العلمية والقرآنية، تمهيدًا لاستكمال بقية مراحل التقييم وفق المعايير المعتمدة للمسابقة.

الدكتور أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية البث المباشر إذاعة القرآن الكريم إيقاف عن العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز: أوروبا تراقب تعافيها الاقتصادي يتلاشى تدريجيا مع استمرار الحرب الإيرانية

نيويورك تايمز: أوروبا تراقب تلاشي تعافيها الاقتصادي مع استمرار الحرب الإيرانية

نتنياهو وترامب

سيناتور أمريكي: نتنياهو أهان ترامب بالرد على الهجوم الإيراني

بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجددون تأكيد دعم أوكرانيا ويبحثون خطوات تحقيق سلام

بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجددون دعمهم لأوكرانيا ويبحثون خطوات تحقيق السلام

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد