نعينع ينفي إيقافه عن العمل بالإذاعة.. ويؤكد: الأخبار المتداولة غير صحيحة

نفى الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، صحة ما تم تداوله بشأن إيقافه عن العمل بسبب أخطاء في البث المباشر بإذاعة القرآن الكريم، مؤكدًا أن هذه الأنباء "غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".

وقال نعينع في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية لتلاوة القرآن الكريم على هامش فعاليات افتتاح كأس العالم، مشيرًا إلى أن استمرار بث تلاواته عبر إذاعة القرآن الكريم خلال الأسبوع الماضي يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إيقافه.

وأضاف شيخ عموم المقارئ المصرية أن ما نشر في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكان أحد المواقع الإخبارية نشر خبر على لسان مصدر باللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة المصرية، قال فيه أن اللجنة اتخذت خلال الأيام الماضية، قرارا بإيقاف الدكتور أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ المصرية مدة معينة، وذلك بسبب الأخطاء التي يقع فيها بسبب البث المباشر، مشيرا إلى أن اللجنة ستنظر خلال الأيام القادمة تحديد المدة.

الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وفي سياق آخر انطلقت اليوم، الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، والتي تحمل اسم القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، بمسجد النور بالعباسية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستكمال مراحل المسابقة واختيار المتسابقين المتميزين في مختلف فروعها.

وشهدت الاختبارات متابعة دقيقة من الدكتور السيد عبد الباري ـ رئيس القطاع الديني ، وحضور الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وأعضاء الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، وأعضاء مكتب الدكتور مساعد الوزير لشئون الامتحانات، وقد تابع رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن سير أعمال اللجان والإجراءات التنظيمية الخاصة بالاختبارات، وتأتي أهمية المسابقة في اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، وتشجيع حفظة كتاب الله تعالى على الإتقان والتدبر والعمل بقيم القرآن الكريم.

كما أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم تُعد من أبرز الفعاليات القرآنية التي تنظمها وزارة الأوقاف، لما تمثله من دور مهم في خدمة القرآن الكريم وأهله، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز مكانة مصر الرائدة في خدمة القرآن الكريم وعلومه.



وجرت الاختبارات في أجواء من الانضباط والتنظيم، وسط حرص المتسابقين على تقديم أفضل مستوياتهم العلمية والقرآنية، تمهيدًا لاستكمال بقية مراحل التقييم وفق المعايير المعتمدة للمسابقة.