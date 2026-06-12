قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجمعة الساعة كام.. مواقيت الصلاة اليوم 12 يونيو 2026 بالقاهرة والمحافظات
إداراة ترامب تخطط لترحيل إيرانيين إلى أفريقيا الوسطى
7 آلاف جنيه.. آخر سعر لعيار 24 في تعاملات اليوم
بسمة وهبة تتحدث عن مشكلات كأس العالم 2026 من الثعابين إلى العواصف وتأشيرات إيران
دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة.. احرص عليه حتى غروب الشمس
النص الكامل لموضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
تفاصيل أعلى سعر دولار في تداولات اليوم في السوق الرسمية.. ما القصة؟
هند الضاوي: ذرائع إسرائيل لاحتلال أراضي لبنان فقدت مصداقيتها أمام العالم
ترامب: أنهينا الحرب مع إيران اليوم بمذكرة تفاهم قوية
صفقة رائعة.. ترامب يعلن المفاجأة: حصلنا على كل ما أردناه من إيران والاتفاق قريبا
العد التنازلي للحرب توقف فجأة.. ترامب يكشف مفاجأة كبرى قبل ساعات من ضرب إيران
الحكم على 11 متهما بخلية حلوان الإرهابية.. غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الجمعة الساعة كام.. مواقيت الصلاة اليوم 12 يونيو 2026 بالقاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

يبحث المسلمون في القاهرة والمحافظات عن مواقيت الصلاة، حرصًا منهم على أداء الفريضة في أوقاتها الصحيحة، حيث أعلنتِ الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر اليوم الجمعة  12 يونيو 2026 ، في القاهرة وعدد من المحافظات، والتي تشمل صلوات: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة.
 

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر: 4:07 ص

• موعد الشروق: 5:53 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:55 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:31 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:57 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:30 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 4:07 ص

• موعد الشروق: 5:55 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 01:00 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:39 م

• ‎موعد أذان المغرب: 8:05 م

• ‎موعد أذان العشاء: 9:40 م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر: 4:24 ص

• موعد الشروق: 6:00 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:48 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:07 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:36م

• موعد أذان العشاء: 9:01 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر4:17 ص

• موعد الشروق: 6:06 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 1:11 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:50 م

• ‎موعد أذان المغرب: 8:16 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:52 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

• موعد أذان الفجر 4:09 ص

موعد الشروق: 5:50 ص

• موعد أذان الظهر:12:45 م

• موعد أذان العصر: 4:13 م

• موعد أذان المغرب: 7:40 م

• موعد أذان العشاء: 9:09 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر: 4:04 ص

• موعد الشروق: 5:46 ص

• موعد أذان الظهر: 12:43 م

• موعد أذان العصر: 4:13 م

• موعد أذان المغرب: 7:39 م

• موعد أذان العشاء: 9:09 م

الأوقات المستحبة للدعاء

- من الأوقات المستحبة للدعاء الثلث الأخير من الليل؛ أي قبل صلاة الفجر؛ لأن في هذا الوقت يتنزل رب العزة سبحانه وتعالى للسماء الدنيا، ويقول سبحانه: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا.. هل من كذا.. حتى يطلع الفجر.

- ما بين الأذان والإقامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.

- عندما يجلس الإمام على المنبر في خطبة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة.

- آخر كل صلاة قبل السلام.. حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم الصحابة التشهد قال: ثم ليختر من الدعاء فيدعو. 

الجمعة الساعة كام مواقيت الصلاة الأوقات المستحبة للدعاء الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

الذهب

ارتفع 1520.. صعود سريع في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

حدود السحب اليومي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي 2026

قنوات تبث مباريات كأس العالم

اتفرج ببلاش .. قنوات مجانية على النايل سات تبث مباريات كأس العالم 2026

قطع المياه

قطع المياه 16 ساعة عن عدة مناطق في الجيزة لتنفيذ أعمال تطهير شبكات.. تفاصيل

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026.. ترددات محدثة لمشاهدة بجودة عالية

ترامب ونتنياهو

4 بنود سرية في اتفاق إيران.. ترامب يفاجئ نتنياهو بصفقة تغير وجه الشرق الأوسط

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق الآن| اعرف الكيلو بكام؟

ترشيحاتنا

القومي لحقوق الانسان

عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: تغير نظرة المجتمع للعمل الحقوقي أثر على فرص التمويل

واشنطن

أسامة كمال: أمريكا تواصل الضغوط العسكرية على إيران.. باب التفاوض مفتوح

اخبار التوك شو

ترامب في مفاوضات إيران : الإعلان عن مكان توقيع الاتفاق قريبًا .. مصطفى بكري يطالب بحل أزمة العدادات الكودية | أخبار التوك شو

بالصور

لو عندك مشاكل في النظر أو عينك بتوجعك .. لازم تعرف المادة دى

النظر
النظر
النظر

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش.. ليمون ونعناع مع الصودا

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش

أولياء أمور ضربوا بعض .. ننشر مذكرة رئيس لجنة امتحان إعدادية مدرسة الشرقية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

شاكيرا وبورنا بوي في افتتاح كأس العالم 2026 .. عرض غنائي يشعل الأجواء

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

فيديو

الاسرة السورية

استغاثة مصري بعد إصابته بـ45 غرزة بالوجه في مشاجرة مع أسرة سورية.. واتهامات متبادلة

مصطفى قمر

بفكرة غير متوقعة .. مصطفى قمر يظهر في هيئة هيكل عظمي بكليب أنا

السائق

مشهد صادم على دائري المنيب وتهديد بالموت .. سائق تريلا يرقص أثناء القيادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد