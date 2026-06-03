موعد أذان الظهر.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء بالقاهرة ومدن ومحافظات مصر

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة مواقيت الصلاة، لأداء الفرائض في أوقاتها المحددة، حيث تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة، ما يجعل الاطلاع عليها أمرًا ضروريًا لتنظيم اليوم بين العمل والعبادة، حيث أتاحت الهيئة العامة للمساحة، مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 3 يونيو في المحافظات المختلفة، لمعرفة المسلمين مواعيد الفرائض لتأديتها في مواعيدها المحددة امتثالاً لقوله تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ».

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

ـ موعد أذان الفجر: 4:10 صباحًا

ـ موعد الشروق: 5:54 صباحًا

ـ موعد أذان الظهر: 12:53 ظهرًا

ـ موعد أذان العصر: 4:29 عصرًا

ـ موعد أذان المغرب: 7:52 مساءً

ـ موعد أذان العشاء: 9:24 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

ـ موعد أذان الفجر: 4:10 صباحًا

ـ موعد الشروق: 5:56 صباحًا

ـ موعد أذان الظهر: 12:58 ظهرًا

ـ موعد أذان العصر: 4:37 عصرًا

ـ موعد أذان المغرب: 8:00 مساءً

ـ موعد أذان العشاء: 9:34 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

ـ موعد أذان الفجر: 4:26 صباحًا

ـ موعد الشروق: 6:01 صباحًا

ـ موعد أذان الظهر: 12:46 ظهرًا

ـ موعد أذان العصر: 4:07 عصرًا

ـ موعد أذان المغرب: 7:32 مساءً

ـ موعد أذان العشاء: 8:56 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في مطروح

ـ موعد أذان الفجر: 4:20 صباحًا

ـ موعد الشروق: 6:07 صباحًا

ـ موعد أذان الظهر: 1:09 ظهرًا

ـ موعد أذان العصر: 4:48 عصرًا

ـ موعد أذان المغرب: 8:11 مساءً

ـ موعد أذان العشاء: 9:45 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في الغردقة

ـ موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا

ـ موعد الشروق: 5:50 صباحًا

ـ موعد أذان الظهر: 12:43 ظهرًا

ـ موعد أذان العصر: 4:12 عصرًا

ـ موعد أذان المغرب: 7:35 مساءً

ـ موعد أذان العشاء: 9:03 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

ـ موعد أذان الفجر: 4:07 صباحًا

ـ موعد الشروق: 5:47 صباحًا

ـ موعد أذان الظهر: 12:41 ظهرًا

ـ موعد أذان العصر: 4:11 عصرًا

ـ موعد أذان المغرب: 7:35 مساءً

ـ موعد أذان العشاء: 9:04 مساءً

أفضل الأوقات المستحبة للدعاء

تعد الساعات الأخيرة من الليل من أفضل أوقات الدعاء والاستغفار، خاصة في الثلث الأخير من الليل قبل «أذان الفجر».

كما يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة، وفي الساعة المباركة من يوم الجمعة، إضافة إلى الدعاء قبل التسليم من الصلاة، لما لهذه الأوقات من فضل عظيم ومكانة خاصة في الإسلام.