ثاني أيام عيد الأضحى.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 مايو

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28مايو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة فى القاهرة



- وقت صلاة الفجر 4:12 ص

- موعد صلاة الظهر 12:52 م

- موعد صلاة العصر 4:29 م

- موعد صلاة المغرب 7:49 م

- موعد صلاة العشاء 9:20 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

• الفجر: 4:13 ص

• الشروق: 5:58 ص

• الظهر: 12:58 م

• العصر: 4:37 م

• المغرب: 7:57 م

• العشاء: 9:30 م

مواقيت الصلاة في أسوان:



• الفجْر: 4:27 ص

• الشروق: 6:01 ص

• الظّهْر: 12:46 م

• العَصر: 4:07 م

• المَغرب: 7:30 م

• العِشاء: 8:54 م

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح:



• صلاة الفجْر: 4:23 ص

• الشروق: 6:09 ص

• الظُّهْر: 1:08 م

• العَصر: 4:48 م

• المَغرب: 8:08 م

• العِشاء: 9:41 م

مواقيت الصلاة في الغردقة:

• الفجر: 4:13 ص

• الشروق: 5:51 ص

• الظهر: 12:42 م

• العصر: 4:12 م

• المغرب: 7:33 م

• العشاء: 9:00 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ:

• الفجر: 4:08 ص

• الشروق: 5:47 ص

• الظهر: 12:40 م

• العصر: 4:11 م

• المَغرب: 7:32 م

• العِشاء: 9:00 م

حكم صيام ثاني أيام عيد الأضحى

نهى الشرع الشريف عن صيام ثاني أيام عيد الأضحى لأنه يوم من أيام التشريق، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام؛ إذ ورد عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ».

وقد وضحت السنة النبوية فضل ثاني أيام عيد الأضحى المعروف باسم يوم القر حيث يبيِّن هذا حديث نبوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يوم القَّرِّ».

ما سبب تسمية ثاني أيام عيد الأضحى بـ يوم القر؟

سبب تسمية يوم القَّرِّ بهذا الاسم، يرجع إلى أن ثاني أيام عيد الأضحى هو الغد من يوم النحر؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى؛ أي يسكنون ويقيمون فيه بمنى بعد أن يفرغوا من طواف الإفاضة والنحر ويستريحوا.