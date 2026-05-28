قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان
هل يجوز صيام يوم القر؟ تعرف على فضله ومعناه
قبل إنطلاقها 6 يونيو .. قرارات نهائية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2026
مسؤول إيراني: احتياطي النقد الأجنبي لا يكفي لأكثر من 3 أشهر
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد “أكثر حسماً” على أي هجمات أمريكية جديدة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية
مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة جنديين خلال عملية عسكرية على الحدود مع لبنان
ماذا يفعل من لم ينحر الأضحية حتى انتهاء الوقت؟.. دار الإفتاء تجيب
الجيش السوداني يحرز تقدمًا ويسيطر على عدة مناطق في إقليم النيل الأزرق
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات معادية
مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-5-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ثاني أيام عيد الأضحى.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 مايو

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28مايو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى القاهرة


- وقت صلاة الفجر 4:12 ص
- موعد صلاة الظهر 12:52 م
- موعد صلاة العصر 4:29 م
- موعد صلاة المغرب 7:49 م
- موعد صلاة العشاء 9:20 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

   •    الفجر: 4:13 ص

   •    الشروق: 5:58 ص

   •    الظهر: 12:58 م

   •    العصر: 4:37 م

   •    المغرب: 7:57 م

   •    العشاء: 9:30 م

مواقيت الصلاة في أسوان:
 

       •  الفجْر: 4:27 ص

       •  الشروق: 6:01 ص

       •  الظّهْر: 12:46 م

       •  العَصر: 4:07 م

       •  المَغرب: 7:30 م

       •  العِشاء: 8:54 م

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة وعدد من المحافظات.. اعرف مواعيد الأذان - الوطن

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح:
 

      •  صلاة الفجْر: 4:23 ص

     •  الشروق:  6:09 ص

     •    الظُّهْر: 1:08 م

     •  العَصر: 4:48 م

     •  المَغرب: 8:08 م

     • العِشاء:  9:41 م

  مواقيت الصلاة في الغردقة:

     •  الفجر: 4:13 ص

    •  الشروق: 5:51 ص

     •  الظهر: 12:42 م

    •  العصر: 4:12 م

    •  المغرب: 7:33 م

    •  العشاء: 9:00 م 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ:

   •  الفجر: 4:08 ص

   •  الشروق: 5:47 ص

   •  الظهر: 12:40 م

   •  العصر: 4:11 م

   •  المَغرب: 7:32 م

   •  العِشاء: 9:00 م

حكم صيام ثاني أيام عيد الأضحى

نهى الشرع الشريف عن صيام ثاني أيام عيد الأضحى لأنه يوم من أيام التشريق، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام؛ إذ ورد عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ».

وقد وضحت السنة النبوية فضل ثاني أيام عيد الأضحى المعروف باسم يوم القر حيث يبيِّن هذا حديث نبوي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يوم القَّرِّ».

ما سبب تسمية ثاني أيام عيد الأضحى بـ يوم القر؟

سبب تسمية يوم القَّرِّ بهذا الاسم، يرجع إلى أن ثاني أيام عيد الأضحى هو الغد من يوم النحر؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى؛ أي يسكنون ويقيمون فيه بمنى بعد أن يفرغوا من طواف الإفاضة والنحر ويستريحوا.

مواقيت الصلاة اليوم موعد اذان الفجر موعد صلاة العصر موعد اذان العشاء مواقيت الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات

عرض مغري.. بيراميدز يسعى لخطف نجم هجوم الأهلي

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

بشاير آل قبوص

وفاة الإعلامية السعودية بشاير آل قبوص

محمد صلاح

الفرعون المصري على أعتاب مغامرة جديدة .. هل يعود صلاح إلى إيطاليا؟

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

البرازيلي تشاموسكا

حقيقة اقتراب البرازيلي تشاموسكا من تدريب الأهلي

معتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

عصام الحضري

الأعظم في تاريخ القارة.. الغندور يعلق بعد أزمة الحضري وزيزو

ترشيحاتنا

البابا تواضروس والآباء الرهبان

البابا تواضروس يستقبل رئيس دير "مارجرجس" حارة زويلة وكرير ومجموعة من الراهبات

كارت المتابعة الصحية للقادمين من الحج

ننشر صور كارت المتابعة الصحية للقادمين من الحج والبيانات المطلوبة

وزير الكهرباء خلال الزيارة

وزير الكهرباء يراجع البدائل المختلفة لتأمين الشبكة خلال العيد

بالصور

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

طبق غير تقليدي.. طريقة عمل لحم بالكاري

طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..
طريقة عمل لحم بالكاري..

طريقة عمل الممبار خطوة بخطوة

طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد