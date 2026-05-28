التضامن: نجاح التحالف الوطني في تشغيل مراكز تنمية الاسرة بقرى حياة كريمة

تلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرا عن انجازات العام الاول من عمر بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية و التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشأن إسناد وتشغيل عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بقرى حياة كريمة تعزيزا لدورها التنموى داخل المجتمعات المحلية

اشار التقرير الى انه بعد عام من التشغيل تحولت مراكز تنمية الاسرة الى منصات متكاملة لتقديم الخدمات وصلت بخدمتها لنحو 40 الف مواطن في منظومة انعكست بصورة مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر والأطفال والفئات المستهدفة، ودعم جهود التنمية والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج والأنشطة لخدمة المجتمع

اظهرت مؤشرات الأداء للعام الأول الانتهاء من اعمال فرش وتجهيز 47 مركز تنمية أسرة وإعداد وتأهيل الكوادر العاملة بالجمعيات المسند إليها التشغيل و البدء في تشغيل ٣٨ مركز بأنشطة مختلفة من خلال مؤسسات المجتمع المدنى التابعة للتحالف الوطنى يضم كل منها حضانة طفولة مبكرة تضم 4 قاعات 4 قاعات حضانات رياض أطفال للمرحلتين (KG1 -KG2)حيث شمل التشغيل عدد ٣٨ حضانة

فيما سجلت المراكز نحو 2,689 طفلًا في العام الدراسي الأول، بما يعكس التزام المبادرة بتحقيق أهدافها التنموية والإنسانية.

و تعددت البرامج و الخدمات المقدمة بالمراكز منها برامج لتنمية الطفولة المبكرة تضمنت أنشطة تعليمية وتربوية لدعم الأطفال في مختلف المراحل، وانشطة تفاعلية وصيفية للاطفال من البرامج الترفيهية و التعليمية لتوفير بيئة أمنة و محفزة للأطفال ودورات لتعليم اللغة الإنجليزية لتنمية المهارات اللغوية للفتيات و السيدات بهدف تمكينهن فرص افضل في التعليم و العمل و مبادرات استراتيجية للتوسع متضمنة مركز لإعادة التأهيل بسوهاج ومدرسة للبرمجة بالبحيرة

ومن خلال الاكاديميات الرياضية تم تنفيذ برنامج تدريبى متكامل لتنمية قدرات الأطفال والنشء يعمل على تعزيز المواهب وصقلها في سن مبكرة، وتوفير التدريب الاحترافي والتأهيل البدني وفق أحدث المناهج العلمية كذلك بناء الشخصية وغرس القيم الانضباطية، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضات المختلفة، متضمنة الكاراتيه – التايكوندو – السبـاحة

وفي إطار الدعم المجتمعى و الأسرة، تم تنظيم ندوات توعوية تناولت موضوعات التربية الإيجابية وحقوق الطفل تعزيز المشاركة والمسئولية المجتمعية بما يعزز دور الأسرة في بناء شخصية الطفل ودعمه نفسيًا واجتماعيًا.

وفى محور التمكين الاقتصادي تم التركيز على دعم ثقافة العمل وتعزيز قدرات الاسر اقتصاديا وورش لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال، و طرق الإدارة المالية و التسويق المنزلي .

وعلى الجانب الصحى تم اطلاق العديد من القوافل الطبية متعددة التخصصات فضلا عن تنظيم ندوات ولقاءات توعوية عن اهم القضايا والموضوعات الصحية باستهداف رفع الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات المستهدفة.

ويعكس التعاون المثمر والبناء في تنفيذ البروتوكول نموذجا للشراكة المتميزة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى في تقديم الخدمات التنموية التي ترتكز على بناء الانسان والحماية الاجتماعية حيث من المقرر ان تشهد الفترة القادمة مزيدا من التطوير والتوسع في تقديم الخدمات للوصول الى اكبر عدد من المستهدفين في اطار رؤية للتنمية المستدامة والشاملة .