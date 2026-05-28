محافظ الغربية يعلن سقوط تجار الدعم وضبط 183 بطاقة تموينية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في إحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة وضمان سلامة الغذاء المعروض للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تواصل حملاتها المكثفة طوال أيام العيد، لضبط المخالفات التموينية والتأكد من توافر السلع الأساسية واللحوم والدواجن بجودة مناسبة، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من يحاول استغلال المواطنين أو التلاعب بمنظومة الدعم.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نُفذت تحت متابعة وإشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، أسفرت عن ضبط 183 بطاقة تموينية بحوزة عدد من التجار التموينيين بغرض التلاعب بالدعم والاستيلاء على السلع التموينية وبيعها بالسوق السوداء، إلى جانب ضبط تصرفات في كميات كبيرة من السلع المدعمة شملت 646 كجم سكر تمويني، و735 زجاجة زيت تمويني، و565 كيس مكرونة مدعمة، بالإضافة إلى 794 عبوة جبنة مدعمة.

ردع مخالفين

كما تمكنت الحملات من تحرير نحو 20 محضرًا متنوعًا ضد عدد من الجزارين ومحال الدواجن والثلاجات، وضبط قرابة 100 كجم من اللحوم المخالفة والدواجن المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك.

غرامات فورية

وشملت الحملات الرقابية الموسعة مراكز سمنود وطنطا وكفر الزيات وزفتى، وأسفرت عن ضبط 183 بطاقة تموينية والتصرف في كميات من السلع المدعمة وضبط لحوم ودواجن غير صالحة ومخالفة للاشتراطات، إلى جانب تحرير محاضر للمخابز ومحال الجزارة ومستودعات البوتاجاز، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك. وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على استمرار الحملات التموينية والمرور الميداني اليومي بجميع المراكز والمدن طوال أيام العيد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.