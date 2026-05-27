محافظ الغربية يستقبل قيادات المديريات ورؤساء المراكز والمدن لتهنئته بعيد الأضحى

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم بديوان عام المحافظة، عددًا مديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، الذين حرصوا على تقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في مشهد يعكس روح الترابط والتقدير بين القيادات التنفيذية بالمحافظة.

احتفالا عيد الأضحي

وخلال اللقاء، تبادل محافظ الغربية التهاني مع الحضور، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة، ومؤكدًا أن الأعياد الدينية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية مستمرة في أداء دورها الخدمي والتنفيذي بكامل طاقتها خلال أيام العيد، مع رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق الحيوية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات دون تأثر بفترة الإجازات.

كما أكد أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من العمل والتكاتف بين جميع الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أهمية التواصل المستمر وتوحيد الجهود لتحقيق الصالح العام، في إطار توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين.