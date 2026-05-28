محافظ قنا يشدد على رصد المخالفات وإزالة التعديات خلال إجازة عيد الأضحى

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى ومواصلة حملات الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشدداً على ضرورة فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حسم ضد المخالفين، لا سيما خلال فترات الإجازات والأعياد الرسمية لمنع استغلالها من قبل المخالفين.

وأحبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بإشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، حالات بناء مخالف في مهدها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بنطاق الوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحري وذلك من خلال حملة متابعة ميدانية مستمرة نجحت في رصد المخالفات والتعامل معها فورًا.

وتمكنت الحملة برئاسة مساعد فارس، رئيس الوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحري، من إزالة عدد من المخالفات عبارة عن أسوار مبنية من الطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت بارتفاعات متفاوتة تراوحت ما بين متر ونصف إلى ثلاثة أمتار تقريبًا.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع استمرار أعمال المتابعة والرصد الميداني لمنع أي تعديات جديدة.

وأشار الزمقان، إلى استمرار الحملات على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، مع التأكيد على عدم التهاون أو التراجع أمام أي مخالفات أو محاولات للبناء العشوائى فرضًا لسيادة القانون.