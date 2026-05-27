بحضور الآلاف.. محافظ قنا يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد عبد الرحيم القنائي

يوسف رجب

أدى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، من مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائى بمدينة قنا، وسط حضور جمع غفير من أهالي المحافظة. 

شهدت شعائر صلاة العيد حضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء محمد حامد هشام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد شريف أشرف نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد وائل المنيسي، قائد قطاع قنا العسكرى، والشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والنائب مصطفى محمود، والنائب أحمد عبد السلام الشيخ، عضوا مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة. 



وعقب أداء الصلاة، استمع محافظ قنا، والمصلون إلى خطبة العيد التي ألقاها الدكتور محمد محمود عبد الرازق إمام وخطيب المسجد، والتي تناول فيها منهجية النجاح فى الابتلاء فى قصة الذبيح والتى تناولت 4 محاور رئيسة وهى الرؤية والصدق والاستسلام والامتثال، مشيرا إلى فضل الأعياد كمواسم خير وبركة  تبتهج بها القلوب والنفوس، فهنيئا لحجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، بعد أن أتم الله عليهم نعمة الطواف ببيت الله الحرام، والوقوف على صعيد عرفات، داعيا جموع المسلمين إلى اتباع هدى النبى صلى الله عليه وسلم في الأضحية، واستغلال حلول العيد للتزاور وصلة الأرحام ونبذ الخلافات.

وحرص محافظ قنا على تقديم التهنئة لجموع المصلين من الأهالي، مقدمًا التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجيا الله أن يعيده على مصرنا الغالية وعلى الأمة العربية بالخير والأمن والسلام. 

وأكد محافظ قنا استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات والمرافق الحيوية خلال احتفال المواطنين بالعيد، مع تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز، لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز و الأسواق للتأكد من سلامة و صلاحية السلع الغذائية وضبط أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


