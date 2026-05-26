تمهيداً للافتتاح.. محافظ قنا يشدد على إنهاء الأعمال بشادر الأربعين بأعلى المعايير

أجرى اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بمشروع شادر الأربعين بمدينة قنا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف تحسين البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تمهيداً لافتتاح المشروع خلال شهر سبتمبر المقبل.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندسة إعدال أمين، مدير وحدة المشروعات، والمهندس وليد أبوالعباس، مستشار المحافظ للمشروعات، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب عدد من مسئولي الوحدة المحلية والمهندسين المشرفين على تنفيذ المشروع، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز الحالية.

وتفقد محافظ قنا التجهيزات الجارية داخل الشادر، واطلع على مراحل العمل المختلفة، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال في الموعد المقرر، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل التنفيذ، بما يضمن خروج المشروع بالشكل الحضاري المطلوب.

كما وجه محافظ قنا خلال الجولة بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة جميع المشكلات الفنية التي قد تواجه المشروع، وتشكيل لجنة أخرى لإجراء حصر واقعي ومراجعة المقاسات الأصلية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، وذلك فى إطار الحرص على دقة التنفيذ وجودة الأعمال.

كما شدد الببلاوي على ضرورة الاستلام الدقيق لجميع الأعمال المنفذة، والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، مكلفاً جهة الإشراف على المشروع بسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، بما يضمن الانتهاء من المشروع وفقاً لأعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

جدير بالذكر أن مشروع شادر الأربعين يقام على مساحة 21 ألف متر مربع، ويضم مبنى إدارياً، وكافتيريا، ووحدة للحماية المدنية، بالإضافة إلى 44 بايكة، بإجمالي تكلفة بلغت 82 مليون جنيه، مؤكداً أن المشروع يمثل إضافة قوية للبنية التحتية التجارية بالمحافظة، ويسهم في تنظيم الأنشطة التجارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



