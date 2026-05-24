محافظ قنا يوافق على قرارات جديدة بشأن انتدابات امتحانات الشهادة الإعدادية

مديرية تعليم قنا
مديرية تعليم قنا
يوسف رجب

وافق اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، على المقترح المقدم من مدير مديرية التربية والتعليم بقنا بشأن الانتدابات الخاصة بأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026م، والمقرر أن تبدأ السبت 6 يونيو 2026، وتنتهى الخميس 11 يونيو 2026م.

ونص المقترح على أن يتم ندب المشاركين "مراقب ملاحظ، ادارى" داخل ادارته، وندب المعلمين المنتدبين للعمل"مراقب أول، رؤساء لجان" خارج الإدارات التعليمية التابعين لها، وذلك بما يراعى مبدأ الشفافية والنزاهة ومع الإلتزام التام بالقرارات والإجراءات القانونية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن هذا القرار يأتي من منطلق حرص المحافظة ومديرية التربية والتعليم على تخفيف الأعباء المادية عن كاهل المعلمين، ومراعاة للظروف الصحية، والأنتقالات اليومية للمشاركة في أعمال الامتحانات خارج نطاق الإدارات التابعين لها.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن المشاركة في أعمال الامتحانات تعد واجباً قوميا وأحد المهام الوظيفية الأساسية للمعلم، مؤكدا أن التخلف عن تنفيذ الندب دون عذر قانوني مقبول يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وأشار سعدالدين، إلى أن هذا القرار جاء في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم، والحرص على دعم المعلمين، مهنياً، واجتماعياً، وتخفيفاً عن كاهل المعلمين والمعلمات بمحافظة قنا.

