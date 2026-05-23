قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من طموح سياسي إلى تطبيق عملي.. "بياشارا أفريقيا 2026" يمضي قدما بالسوق الأفريقية الموحدة
قائد سنتكوم: 200 طائرة وسفينة حربية أمريكية تشارك في الحصار على إيران
إقبال جماهيري غفير في أولى رحلات مونوريل شرق النيل .. صور
مصر تعرب عن خالص تعازيها للصين في ضحايا حادث انفجار منجم الفحم بمقاطعة شانشي
فابريجاس يحسم الجدل بشأن رحيل لاعب ريال مدريد السابق
غرامة 100 ألف ريال لكل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة
نادين الحمامى تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
أول تعليق من توخيل على استبعاد بالمر من قائمة إنجلترا لكأس العالم
نادين الحمامي تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
قائد الجيش اللبناني يبحث مع قائد اليونيفيل تطورات الأوضاع ومرحلة ما بعد المهمة الدولية
إيران: الاتفاق على آلية لمضيق هرمز شأن الدول المطلة عليه لا أمريكا
قبل التصعيد لعرفات .. رئيس بعثة الحج الرسمية يحذر من التعرض للشمس ويوجه نصائح هامة للحجاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 1000 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية خلال حملات في أسواق قنا

حملات تموينية بقنا
حملات تموينية بقنا
يوسف رجب

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، كميات كبيرة من المشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تمثلت في 1000 لتر من المياه الغازية مختلفة الأنواع والماركات، وذلك لانتهاء صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية قبل ترويجها بالأسواق، تزامناً مع عيد الأضحى.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن المضبوطات تم التحفظ عليها بالكامل وإعداد تقرير فني بشانها، مع تحرير المحاضر التموينية اللازمة وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الردعية حيال المخالفين، مشيراً إلى أن تداول مشروبات وسلع منتهية الصلاحية يمثل خطورة على الصحة العامة، وهو ما تواجهه المديرية بكل حسم بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية المستهلك.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملات المشتركة مع هيئة سلامة الغذاء والصحة والوحدات المحلية لن تقتصر على مراكز محددة بل تمتد لتشمل كافة القرى والمدن بالمحافظة لضبط الأسواق ومواجهة أي تلاعب بمواصفات السلع أو جودتها.
 

وأكد القط، أن هناك تكليفات صارمة للمفتشين بمتابعة المخازن والمحال التجارية بصفة دورية، وعدم التهاون مع أي منشأة تجارية تعرض سلعاً مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن غرفة عمليات مديرية التموين تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات تجارية أو سلع فاسدة والتعامل معها فوراً بالتنسيق مع الحملات المتحركة في الميدان، مناشداً المواطنين بضرورة توخي الحذر والتدقيق في تاريخ الإنتاج والصلاحية المدونة على المنتجات الغذائية والمشروبات قبل الشراء، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات ترصد في الأسواق.
 

وتابع القط، أن هذه الحملات المكثفة تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، وبإشراف مباشر من مديرية التموين، وبمشاركة ميدانية من أعضاء هيئة سلامة الغذاء، وقطاع الصحة، والرقابة التموينية، والوحدة المحلية.

قنا مديرية التموين المياه الغازية عيد الأضحى المبارك حماية المستهلك المنتجات الغذائية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

العدادات الكودية

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

أقطاي

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

الأضاحي

استعدادات مكثفة لعيد الأضحى.. فتح المجازر الحكومية مجاناً وتحذيرات من الذبـــ..ح في الشوارع

ايران

خبير عسكري: المبادرات الفردية لا تكفي دون قرار دولي واضح تجاه إيران

اللحوم

قبل عيد الأضحى.. نصائح صحية لتجنب مخاطر الإفراط في اللحوم

بالصور

استعداداً لعيد الأضحى .. تكثيف حملات التجميل بمراكز الشرقية.. صور

تجميل
تجميل
تجميل

طريقة تحضير معجنات هشة بالبطاطا.. وصفة شهية بقوام مقرمش

طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا

ماذا يحدث للجنين عند تناول فيتامين D أثناء الحمل؟.. وتحذير من الجرعات العالية

فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال

داليا البحيري تشارك في زيارة لدعم الاولى بالرعاية في أسيوط

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

المزيد