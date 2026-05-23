ضبط 1000 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية خلال حملات في أسواق قنا

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، كميات كبيرة من المشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تمثلت في 1000 لتر من المياه الغازية مختلفة الأنواع والماركات، وذلك لانتهاء صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية قبل ترويجها بالأسواق، تزامناً مع عيد الأضحى.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن المضبوطات تم التحفظ عليها بالكامل وإعداد تقرير فني بشانها، مع تحرير المحاضر التموينية اللازمة وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الردعية حيال المخالفين، مشيراً إلى أن تداول مشروبات وسلع منتهية الصلاحية يمثل خطورة على الصحة العامة، وهو ما تواجهه المديرية بكل حسم بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية المستهلك.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملات المشتركة مع هيئة سلامة الغذاء والصحة والوحدات المحلية لن تقتصر على مراكز محددة بل تمتد لتشمل كافة القرى والمدن بالمحافظة لضبط الأسواق ومواجهة أي تلاعب بمواصفات السلع أو جودتها.



وأكد القط، أن هناك تكليفات صارمة للمفتشين بمتابعة المخازن والمحال التجارية بصفة دورية، وعدم التهاون مع أي منشأة تجارية تعرض سلعاً مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن غرفة عمليات مديرية التموين تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات تجارية أو سلع فاسدة والتعامل معها فوراً بالتنسيق مع الحملات المتحركة في الميدان، مناشداً المواطنين بضرورة توخي الحذر والتدقيق في تاريخ الإنتاج والصلاحية المدونة على المنتجات الغذائية والمشروبات قبل الشراء، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات ترصد في الأسواق.



وتابع القط، أن هذه الحملات المكثفة تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، وبإشراف مباشر من مديرية التموين، وبمشاركة ميدانية من أعضاء هيئة سلامة الغذاء، وقطاع الصحة، والرقابة التموينية، والوحدة المحلية.