الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بيطري قنا: حملات مكثفة للتفتيش على اللحوم ووقف الراحات طوال فترة عيد الأضحى المبارك

يوسف رجب

قال الدكتور أحمد نصر، وكيل مديرية الطب البيطري بقنا، إنه تم رفع درجة الجاهزية القصوى، والتي شملت إلغاء الراحات والإجازات لكافة الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر خلال هذه الفترة، كما تقرر تدعيم هذه المجازر بأطباء إضافيين من الإدارات البيطرية المختلفة، بهدف استيعاب الزيادة المتوقعة وكثافة المذبوحات التي تشهدها المحافظة في الفترة التي تسبق حلول عيد الأضحى المبارك.

وشدد نصر، على جميع الإدارات البيطرية بضرورة فتح كافة المجازر التابعة لها فوراً، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل بها، وشملت التعليمات التبكير بمواعيد العمل اليومية لاستقبال الأضاحي، وتزويد المجازر بالعدد الكافي من الأطباء الأكفاء لضمان دقة الكشف الطبي على الذبائح، مع إلزام كل إدارة بإبلاغ إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بأسماء وبيانات طاقم العمل المكلف بالمجزر بشكل مسبق.

وأضاف وكيل مديرية الطب البيطري، بأنه تم التنبيه على مديري الإدارات البيطرية في كل مركز من مراكز المحافظة بتشكيل نوبتجيات عمل مستمرة على مدار الساعة، وتتولى هذه النوبتجيات مهمة تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، ورصد أي مشكلات وتوفير الحلول الفورية لها، لضمان التعامل السريع والحاسم مع أي أحداث طارئة قد تحدث خلال فترة العيد.

وأشار نصر، إلى أنه سيتم تسيير حملات تفتيشية مكثفة ومستمرة طوال فترة العيد، بالتنسيق والاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم ومفتشي التموين ومباحث التموين بدائرة كل مركز، وذلك لإحكام الرقابة والتحقق من صلاحية اللحوم المعروضة والتأكد من ذبحها داخل المجازر الحكومية المعتمدة.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مجازر المحافظة، وذلك في إطار خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تهدف إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وضمان سلامة وجودة اللحوم المعروضة للمواطنين.

كما أشار محافظ قنا، إلى فتح المجازر الحكومية للذبح "مجاناً" لكافة الأهالي والجمعيات الخيرية وجمعيات خدمة المجتمع المدني طوال أيام العيد، وذلك لتشجيع المواطنين على عدم الذبح خارج المجازر والحد من ظاهرة الذبح العشوائي في الشوارع حفاظاً على البيئة.
 

